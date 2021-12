Gia Lai quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19

(GLO)- Ngày 28-12, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 2160/UBND-KGVX về việc quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc Covid-19; tăng cường công tác điều trị, giảm ca chuyển nặng, ca tử vong do Covid-19.





Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao trên địa bàn, tiến hành rà soát, lập danh sách, thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao, gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao, tình trạng bệnh nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ.

Lực lượng chức năng truy vết các trường hợp liên quan tới dịch Covid-19 tại làng Chuet 1 (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên để hoàn thành trong tháng 12-2021, tổ chức tiêm vét, thành lập các tổ tiêm vắc xin đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vắc xin lưu động ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người không di chuyển được.



Các cơ sở y tế tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 thuộc nhóm nguy cơ cao; thực hiện theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc Covid-19 theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV- 2. Đồng thời, các cơ sở y tế phải đảm bảo oxy y tế, thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ điều trị cho bệnh nhân trong mọi tình huống dịch Covid-19.



Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện cách ly, theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng mức độ bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà; có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.



Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, góp phần cho Nhân dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

KIỀU PHAN