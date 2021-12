Gia Lai: Hướng dẫn thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà

(GLO)- Ngày 6-12, Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh có Công văn số 743/CV-BTTr-BCĐ về hướng dẫn thực hiện cách ly, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú trong phòng-chống dịch Covid-19 đối với những người thuộc diện cách ly tại nhà/nơi lưu trú, người ở cùng nhà, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly tại nhà.





Theo đó, thực hiện cách ly tại nhà theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 20-3-2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng-chống dịch Covid-19”; phải đảm bảo các điều kiện để cách ly tại nhà; công dân, chủ hộ/đại diện người ở cùng nhà với người cách ly (nếu có) ký cam kết về việc thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà phòng-chống dịch Covid-19. Đối với người cách ly tại nhà không thể tự chăm sóc, cần người chăm sóc, hỗ trợ thì người tình nguyện ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 dành cho người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm việc vệ sinh khử khuẩn, quản lý chất thải tại nhà cách ly.



Chính quyền địa phương cấp xã tổ chức đoàn kiểm tra và ký giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly tại nhà, nơi lưu trú khi đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà.



Đối với trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà nêu trên thì thực hiện cách ly y tế tập trung hoặc cách ly tại khách sạn do công dân tự trả chi phí theo quy định.



Thay đổi hình thức giám sát, cách ly trong thời gian công dân cách ly tại nhà trong các trường hợp: công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 khi đang cách ly tại nhà thì kết thúc cách ly tại nhà theo quy định và chuyển trường hợp trên đến Cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 để được cách ly, chăm sóc, điều trị theo quy định.



Trường hợp người nhiễm Covid-19 tái dương tính có đủ tiêu chuẩn, điều kiện cách ly tại nhà thì được cách ly tại nhà, xác lập lại thời gian cách ly mới và thực hiện cách ly tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 tái dương tính mức độ nhẹ, không triệu chứng theo quy định của tỉnh. Trường hợp không đủ tiêu chuẩn, điều kiện cách ly tại nhà thì chuyển đến cơ sở y tế có chức năng thu dung, điều trị Covid-19 để được cách ly, chăm sóc, điều trị theo quy định.



Trường hợp người đang cách ly tại nhà nhưng cần được chăm sóc, điều trị các bệnh khác tại cơ sở y tế: Công dân được kết thúc cách ly tại nhà theo quy định và chuyển công dân đến cơ sở y tế để vừa chăm sóc, điều trị vừa tiếp tục cách ly đến hết thời gian cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Thẩm quyền Quyết định cách ly và kết thúc cách ly tại cơ sở y tế (nơi lưu trú) giao cho Giám đốc cơ sở y tế ban hành. Nếu bệnh nhân đủ tiêu chuẩn xuất viện nhưng chưa thực hiện xong việc cách ly y tế thì chuyển về địa phương tiếp tục cách ly theo quy định.

Lực lượng chức năng lấy thông tin y tế người dân trong khu vực phong tỏa làng Phung (xã Biển Hồ, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Công dân đang cách ly tại nhà và được xác định tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được xem là F1 thì chuyển hình thức giám sát, cách ly đối với F1 theo quy định. Người thuộc diện cách ly y tế tại nhà nhưng cần rời khỏi tỉnh khi chưa hoàn thành thời gian cách ly vì lý do đặc biệt: công dân phải có phương án di chuyển an toàn trong phòng-chống dịch Covid-19, ký cam kết và được UBND cấp huyện hoặc Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 cấp huyện thống nhất, cho phép di chuyển và phải thông báo cho chính quyền địa phương nơi công dân đến để tiếp tục giám sát, cách ly đối với công dân theo quy định.



Khi áp dụng hình thức tự theo dõi sức khỏe tại nhà, phải thực hiện đủ thời gian quy định. Có số điện thoại của Trạm Y tế xã/phường/thị trấn nơi ở hoặc cán bộ y tế quản lý, giám sát để liên hệ khi cần. Thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, trong đó chú trọng việc thường xuyên đeo khẩu trang, vệ sinh tay và vệ sinh nhà cửa, vệ sinh bề mặt thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, tay vị cầu thang...). Hạn chế tập trung đông người, khi cần tiếp xúc phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 1m, ghi nhật ký tiếp xúc, di chuyển trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Được phép làm việc, công tác, học tập… nhưng phải đảm bảo môi trường thông thoáng và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Cài đặt và thường xuyên thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-COVID. Tự theo dõi sức khỏe của mình và chủ động thông báo tình trạng sức khỏe cho cán bộ y tế quản lý hoặc cơ sở y tế gần nhất khi có biểu hiện mắc bệnh Covid-19 như: ho, sốt, đau rát họng, khó thở, mất vị giác, mất khứu giác... để được hỗ trợ kịp thời.



Đối với cán bộ y tế giám sát sức khỏe cho công dân cách ly tại nhà phải hàng ngày tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe người cách ly tại nhà, người chăm sóc, hỗ trợ người cách ly tại nhà. Hướng dẫn người cách ly tự đo thân nhiệt hoặc người chăm sóc, hỗ trợ thực hiện đo thân nhiệt cho người cách ly và thông báo kết quả. Ghi chép kết quả giám sát vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà theo quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công dân tự ý lên Trạm Y tế để lấy mẫu xét nghiệm; nếu địa phương xác nhận quản lý đúng quy định đối với công dân cách ly tại nhà thì Trạm Y tế có thể tổ chức cho công dân lấy mẫu tập trung (theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) nhưng phải đảm bảo các quy định an toàn phòng-chống dịch. Vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất thải trong quy trình lấy mẫu để xử lý theo quy định. Hướng dẫn người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà thu gom chất thải. Báo cáo ngay cho y tế tuyến trên và chính quyền địa phương khi người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có biểu hiện mắc bệnh như sốt, ho, khó thở, đau rát họng, mất vị giác và các biểu hiện sức khỏe khác. Nếu người cách ly, người chăm sóc, hỗ trợ và người ở cùng nhà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định.

Xã Biển Hồ, TP. Pleiku tiếp nhận hỗ trợ nhu yếu phẩm hỗ trợ khu vực phong tỏa từ người dân. Ảnh: Bá Bính



UBND cấp xã chỉ cho phép thực hiện cách ly tại nhà sau khi đã kiểm tra, xác nhận đảm bảo đủ điều kiện cách ly tại nhà. Chủ tịch UBND cấp xã ký ban hành Quyết định cách ly tại nhà/nơi lưu trú và Quyết định kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. Dán biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: “Địa điểm có người đang thực hiện cách ly y tế để phòng-chống dịch covid-19” và công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp xã, công an và y tế địa phương để người dân chủ động không tiếp xúc và hỗ trợ chính quyền giám sát việc tuân thủ cách ly y tế của công dân, liên hệ khi cần. Cung cấp cho người cách ly tại nhà và người ở cùng nhà thông tin (họ tên, số điện thoại) của cán bộ y tế chịu trách nhiệm theo dõi sức khỏe, của cán bộ công an địa phương và số điện thoại đường dây nóng cấp xã để liên hệ khi cần hỗ trợ.



Tổ chức lực lượng quản lý, giám sát nghiêm việc cách ly tại nhà, không để người được cách ly tại nhà đi ra khỏi nơi cách ly; giám sát y tế đối với người cách ly trong thời gian cách ly tại nhà và sau khi kết thúc cách ly tại nhà. Yêu cầu người ở cùng nhà với người cách ly tại nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm quy định 5K và phải ghi chép đầy đủ các mốc tiếp xúc trong thời gian có người cách ly tại nhà. Tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải của người cách ly tại nhà để xử lý theo quy định. Trường hợp cả gia đình đều phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế tại nhà, đề nghị bố trí hỗ trợ cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm và các yêu cầu cần thiết khác đến tận nhà ở/hộ gia đình của người cách ly y tế tại nhà.

Phụ lục I: Điều kiện để thực hiện cách ly y tế tại nhà



KIỀU PHAN