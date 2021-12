F0 tại nhà được bỏ cách ly sau 10 ngày điều trị và có kết quả âm tính

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, Bộ Y tế vừa gửi văn bản hướng dẫn các bệnh viện và cơ quan y tế địa phương về việc xét nghiệm để phát hiện nghi mắc COVID-19 và cho người ra viện.



Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)



Ngày 28/12, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành về việc xét nghiệm để phát hiện nghi mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện.



Bộ Y tế cho biết đã nhận được văn bản đề xuất của nhiều Sở Y tế tỉnh, thành phố đề nghị cho ý kiến về việc sử dụng kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 và xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện.



Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, số ca mắc có xu hướng ngày một tăng, để thích ứng tình hình mới và bảo đảm an toàn, linh hoạt phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, các Sở Y tế tỉnh, thành phố, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành cần căn cứ cấp độ dịch, khả năng đáp ứng và Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà ban hành kèm theo Quyết định số 4038/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT nhằm xác định ca bệnh theo hướng dẫn.



Xác định người bệnh nghi mắc COVID-19 thế nào?



Là trường hợp người bị nghi ngờ nhiễm dịch theo quy định tại Quyết định số 4689/QĐ-BYT hoặc bất cứ người nào có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng RT- PCR.



Là trường hợp người bị nghi ngờ nhiễm dịch theo quy định tại Quyết định số 4689/QĐ-BYT có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 (bằng sinh phẩm xét nghiệm nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa).



Là những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bị nghi ngờ nhiễm dịch hoặc người được xác định nhiễm COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có 2 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1, bằng sinh phẩm xét nghiệm nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa).



Trong trường hợp chỉ có 1 kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 thì cần phải có xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.



Bệnh nhân COVID-19 tại nhà được dỡ bỏ cách ly khi nào?



Về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện, đối với người bệnh COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi:



Thời gian cách ly, điều trị đủ 10 ngày; kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 do nhân viên thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).



Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh. chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.



Bệnh nhân COVID-19 nằm điều trị các các cơ sở thu dung, điều trị được ra viện cần điều kiện gì?



Đối với người bệnh COVID-19 nằm điều trị các các cơ sở thu dung, điều trị nếu là người bệnh COVID-19 đơn thuần có các triệu chứng lâm sàng hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên; có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2 vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).



Người bệnh sau khi ra viện cần ở tại nhà và tự theo dõi trong 7 ngày; đo thân nhiệt 2 lần/ngày - nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời; tuân thủ Thông điệp 5K.



Nếu người bệnh COVID-19 có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo các triệu chứng lâm sàng của bệnh COVID-19 hết trước ngày ra viện từ 3 ngày trở lên; có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30) hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính với virus SARS-CoV-2 vào trước ngày ra viện (test nhanh do Bộ Y tế cấp phép).



Người bệnh được chuyển sang khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) tại buồng riêng của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú; đo thân nhiệt 2 lần/ngày; tuân thủ Thông điệp 5K.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)