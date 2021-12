Cả nước có 14.599 ca mắc mới Covid-19, số người khỏi bệnh tăng vọt

Theo Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 14.599 ca mắc mới COVID-19, trong đó TP.HCM có 1.475 ca; Hà Nội 396 ca; đồng thời có thêm 24.737 người được công bố khỏi bệnh.



Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Nguồn: TTXVN

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 14.599 ca mắc mới COVID-19 tại 58 tỉnh, thành phố.

Trong ngày có 24.737 ca được công bố khỏi bệnh và 230 ca tử vong.

Thông tin các ca nhiễm mới

Tính từ 16h ngày 7/12 đến 16h ngày 8/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.599 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 14.595 ca ghi nhận trong nước (tăng 760 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố (có 8.322 ca trong cộng đồng).

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh (1.475), Tây Ninh (874), Sóc Trăng (781), Bình Phước (747), Bến Tre (740), Đồng Tháp (725), Cần Thơ (676), Bà Rịa-Vũng Tàu (539), Vĩnh Long (525), Cà Mau (511), Khánh Hòa (489), Đồng Nai (461), Bình Dương (455), Trà Vinh (443), Bạc Liêu (438), Kiên Giang (422), Hà Nội (396), Tiền Giang (307), An Giang (279), Hải Phòng (265), Bình Thuận (262), Hậu Giang (248), Bình Định (234), Thanh Hóa (219), Nghệ An (197), Lâm Đồng (181), Bắc Ninh (173), Đà Nẵng (169), Thừa Thiên-Huế (163), Gia Lai (135), Hà Giang (109), Đắk Nông (100), Ninh Thuận (87), Long An (77), Hưng Yên (72), Phú Yên (67), Quảng Nam (66), Nam Định (60), Quảng Ninh (56), Quảng Ngãi (44), Thái Nguyên (44), Hải Dương (44), Vĩnh Phúc (37), Phú Thọ (34), Thái Bình (33), Quảng Bình (29), Bắc Giang (25), Yên Bái (16), Quảng Trị (14), Tuyên Quang (14), Hòa Bình (10), Sơn La (9), Lào Cai (7), Hà Nam (5), Cao Bằng (3), Điện Biên (2), Lai Châu (1), Bắc Kạn (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-341), Cần Thơ (-222), Bình Dương (-190).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Thành phố Hồ Chí Minh (+510), Bến Tre (+299), Kiên Giang (+193).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.777 ca/ngày.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.352.122 ca nhiễm, đứng thứ 33/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 13.714 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.346.811 ca, trong đó có 1.033.576 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh (481.923), Bình Dương (285.589), Đồng Nai (90.555), Long An (38.960), Tây Ninh (35.085).

Tình hình điều trị

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 24.737 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 1.036.393 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.506 ca, trong đó thở ôxy qua mặt nạ: 5.346 ca; thở ôxy dòng cao HFNC là 1.194 ca; thở máy không xâm lấn là 172 ca; thở máy xâm lấn là 778 ca; ECMO là 16 ca.

Số bệnh nhân tử vong: Từ 17h30 ngày 7/12 đến 17h30 ngày 8/12 ghi nhận 230 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh (75) trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bình Dương (1), An Giang (1), Tiền Giang (1), Đồng Nai (2), Long An (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1), Đắc Lắk (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: An Giang (24), Đồng Nai (18), Bình Dương (16), Tiền Giang (14), Long An (13), Vĩnh Long (12 tử vong trong 2 ngày 7-8/12), Kiên Giang (12), Tây Ninh (11), Cần Thơ (10), Sóc Trăng (4), Lâm Đồng (3), Cà Mau (3), Trà Vinh (2), Khánh Hòa (2), Bình Phước (2), Bình Thuận (2), Bà Rịa-Vũng Tàu (2), Hà Nội (1), Hải Phòng (1), Hòa Bình (1), Nghệ An (1), Bến Tre (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 204 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 26.930 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 132/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 12/49 (xếp thứ 5 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 6 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 114.947 xét nghiệm cho 281.180 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 27.285.221 mẫu cho 70.427.988 lượt người.

Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 7/12 có 861.193 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 129.408.202 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 73.899.767 liều, tiêm mũi 2 là 55.508.435 liều.

Hoạt động của ngành y tế trong ngày

Bộ Y tế ban hành Quyết định 5619/QĐ-BYT ngày 07/12/2021 về việc ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, nhà hàng".

Bộ Y tế tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn quốc tham vấn chính sách để hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế cơ sở.

Bộ Y tế phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế y tế và Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức Hội nghị quốc tế “Đánh giá công nghệ y tế tại Việt Nam năm 2021” với chủ đề “Ứng dụng bằng chứng đánh giá tác động ngân sách trong xây dựng gói quyền lợi bảo hiểm y tế."

Thành phố Hồ Chí Minh: Thành phố Hồ Chí Minh chính thức phát động "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" với mong muốn ngăn ngừa những người thuộc nhóm nguy cơ bị nhiễm COVID-19, phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ nhiễm COVID-19 để kịp thời điều trị đặc hiệu với thuốc kháng virus và theo dõi sức khỏe nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.

Giai đoạn đầu của chiến dịch sẽ bắt đầu từ ngày 7-31/12/2021, sau đó tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai trong năm 2022.

Ngày 8/12, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch và hướng dẫn tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại (mũi 3). Thành phố sẽ bắt đầu tiêm mũi vaccine bổ sung cho người nguy cơ cao và mũi nhắc lại cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 6 tháng, từ ngày 10/12/2021, tuỳ theo nguồn cung ứng vaccine.

Thành phố Hà Nội: Hà Nội phân bổ khẩn 6.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà cho 30 quận/huyện/thị xã, mỗi địa phương nhận 200 túi. Mỗi túi thuốc gồm hai loại: thuốc hạ sốt (Paracetamol 500mg) và vitamin C 500mg.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế thành lập Trung tâm nghiên cứu và điều trị COVID-19 đặt tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 với quy mô 300 giường bệnh và sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19.