Bộ Y tế tập huấn tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

(GLO)- Sáng 4-12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn-Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện tuyến tỉnh. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, xã trong tỉnh.



Theo Bộ Y tế, tổng số liều vắc xin phòng Covid-19 đã tiêm trên toàn quốc tính đến ngày 2-12-2021 là 125.857.027 liều; trong đó, tiêm mũi 1 là 72.632.858 liều và tiêm mũi 2 là 53.224.169 liều. Công tác tiêm chủng được tiếp tục khẩn trương triển khai trên toàn quốc nhằm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin theo mục tiêu đề ra.

Quang cảnh hội nghị tập huấn tại điểm cầu Sở Y tế Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện



Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn trực tuyến có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành sẽ hướng dẫn, cập nhật những kiến thức trong công tác triển khai tiêm chủng an toàn và hiệu quả, qua đó giúp các đơn vị có thêm kinh nghiệm, nâng cao năng lực trong việc xử lý các sự cố (nếu có) trong quá trình tiêm chủng.



Tại hội nghị, đại diện Cục Quản lý Khám-chữa bệnh đã cập nhật các văn bản hướng dẫn an toàn tiêm chủng; Bệnh viện Nhi Trung ương hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng cho đối tượng người lớn và trẻ em; Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn xử trí phản vệ sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Xử trí huyết khối, giảm tiểu cầu sau tiêm phòng vắc xin Covid-19; Chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và Tổ chức Y tế Thế giới chia sẻ kinh nghiệm về công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.



Bên cạnh đó, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong công tác triển khai tiêm chủng.



NHƯ NGUYỆN