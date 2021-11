Thêm 13.109 ca mắc Covid-19, 12.368 người khỏi bệnh

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: TP.HCM (+227), Cần Thơ (+156), An Giang (+139).

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 13.109, ghi nhận tại 60 tỉnh, thành phố. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.162 ca/ngày. Số bệnh nhân qua đời là 137 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 138 ca. Trong 24 giờ qua, 2.409.817 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Tăng 665 ca

Tính từ 16h ngày 25/11 đến 16h ngày 26/11, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.109 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 13.094 ca ghi nhận trong nước (tăng 665 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 7.288 ca trong cộng đồng).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng (-123), Gia Lai (-107), Bình Phước (-71).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là: TP. HCM (+227), Cần Thơ (+156), An Giang (+139).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 11.162 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.181.337 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 11.988 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.176.148 ca, trong đó có 952.439 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

3 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Yên Bái, Bắc Kạn, Lai Châu.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (464.180), Bình Dương (279.487), Đồng Nai (85.064), Long An (37.829), Tiền Giang (24.362).

12.368 người khỏi bệnh

Trong ngày 26/11, Bộ Y tế công bố 12.368 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 955.256 người.

Cùng ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 137 ca tử vong tại TP.HCM (60 - trong đó có 9 trường hợp chuyển đến từ các tỉnh), Tiền Giang (13), An Giang (13), Tây Ninh (9), Bình Thuận (8 ), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (4), Vĩnh Long (4), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (3), Đắk Lắk (2), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Long An (1), Bến Tre (1), Cà Mau (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 138 người. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 24.544 người, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca mắc.

Về tiêm vaccine: Trong ngày 25/11, 2.409.817 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 116.328.185 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 68.934.236 liều, tiêm mũi 2 là 47.393.949 liều.

Theo khảo sát của Zing tại một số bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP.HCM, số ca bệnh nhập viện điều trị có xu hướng tăng nhẹ so với giai đoạn giữa tháng 10.

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình (TP.HCM) nhiều ngày qua phải kê thêm ghế xếp để bố trí cho bệnh nhân nhẹ nghỉ ngơi. Hầu hết giường cấp cứu cho người bệnh đủ cấp độ từ nhẹ đến nặng đều kín chỗ.

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), tổng cộng hơn 400 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 cũng đang được điều trị tại đây. Trong đó, gần 100 bệnh nhân đang có diễn biến nặng và nguy kịch.

Cũng rơi vào tình trạng tương tự, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) đang điều trị cho khoảng 150 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca diễn biến nặng, nguy kịch. Tại Bệnh viện điều trị Covid-19 của Đại học Y Hà Nội, số lượng F0 đang điều trị cũng lên tới 134 trường hợp, khoảng 6 ca diễn biến nặng.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây chủ yếu là người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi từ các địa phương khác chuyển đến. Đây cũng là nguyên nhân khiến hệ miễn dịch của họ kém hơn, dẫn đến diễn biến nặng.