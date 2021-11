Phát hiện mới: Những người sử dụng thuốc xịt mũi ít bị nhiễm Covid-19 nghiêm trọng

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi chứa steroid để chữa dị ứng hoặc hen suyễn đã giảm 22% nguy cơ phải nhập viện do Covid-19.

Đồng thời, họ cũng giảm 23% khả năng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và 24% nguy cơ tử vong do Covid-19, theo Daily Mail.



Nghiên cứu phát hiện những người xử dụng thuốc xịt mũi ít bị nhiễm Covid-19 nghiêm trọng. Ảnh: Shutterstock

Trong quá trình nghiên cứu về Covid-19 trong một năm rưỡi qua, nhiều nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một thụ thể protein gọi là ACE2 đặc biệt quan trọng.

Thụ thể này có trong nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể con người, từ bên trong mũi đến sâu trong hệ tiêu hóa.

Khi virus corona gặp thụ thể ACE2 này, nó sẽ liên kết với đoạn protein này - và sử dụng thụ thể này làm cầu nối để xâm nhập vào tế bào.

Một số nghiên cứu đã gợi ý rằng các thụ thể ACE2 trong mũi đặc biệt quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của virus corona đến các bộ phận khác của cơ thể.



Các nhà nghiên cứu vẫn tin tưởng rằng, nghiên cứu sâu hơn sẽ khẳng định thuốc xịt steroid ở mũi có thể được sử dụng để điều trị Covid-19. Ảnh: Shutterstock

Bệnh nhân Covid-19 nếu có nhiều hoạt động của thụ thể ACE2 trong mũi hơn, có thể tăng mức độ nghiêm trọng của nhiễm Covid-19, theo Daily Mail.

Tiến sĩ Ronald Strauss, một nhà dị ứng học và nhà miễn dịch học ở phòng khám nổi tiếng Cleveland Clinic (Mỹ), đã nhận thấy mối liên quan này.

Ông tự hỏi liệu các loại thuốc steroid ngăn chặn hoạt động của ACE2 trong mũi có giúp bảo vệ bệnh nhân chống lại Covid-19 nghiêm trọng hay không.

Những loại thuốc này được xịt vào mũi để giảm dị ứng, hen suyễn và các bệnh về mũi khác.

Để kiểm tra giả thuyết của mình, tiến sĩ Strauss đã tiến hành một nghiên cứu tại phòng khám Cleveland.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Thuốc xịt mũi có thể là phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng

Tiến sĩ Strauss và nhóm nghiên cứu đã sử dụng hồ sơ bệnh nhân từ cơ sở dữ liệu của phòng khám Cleveland để so sánh mức độ bệnh của Covid-19 giữa những bệnh nhân đã sử dụng và không sử dụng steroid xịt vào mũi, theo Daily Mail

Nghiên cứu bao gồm tổng cộng 72.000 bệnh nhân dương tính với Covid-19 từ tháng 4.2020 đến tháng 3.2021.

Trong số những bệnh nhân này, có khoảng 10.000 người đã được kê đơn thuốc xịt steroid vào mũi trước khi nhiễm Covid-19.

Các nhà nghiên cứu đã so khớp những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi với những người không sử dụng thuốc, dựa trên độ tuổi, giới tính, chủng tộc, dân tộc và một số bệnh gây ra nguy cơ mắc Covid-19.

Sau khi so sánh những bệnh nhân đã sử dụng và không sử dụng thuốc xịt mũi steroid thông qua nhiều phân tích khác nhau, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi, có nguy cơ nhập viện do nhiễm Covid-19, nguy cơ cần phải chăm sóc đặc biệt và tử vong thấp hơn.

Cụ thể, kết quả cho thấy, những bệnh nhân sử dụng thuốc xịt mũi chứa steroid để chữa dị ứng hoặc hen suyễn, đã giảm 22% nguy cơ phải nhập viện do Covid-19, giảm 23% khả năng phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt và 24% nguy cơ tử vong do Covid-19, theo Daily Mail

Điều này cho thấy rằng những người này ít có nguy cơ nhiễm Covid-19 nặng.

Các phát hiện đã xác nhận giả thuyết của tiến sĩ Strauss là đúng: Thuốc xịt steroid ở mũi có thể ngăn chặn hoạt động của thụ thể ACE2 trong mũi của bệnh nhân, ngăn không cho virus corona tiếp cận sâu hơn vào cơ thể.

Tiến sĩ Joe Zein, nhà nghiên cứu về bệnh phổi tại phòng khám Cleveland Clinic và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của mũi đối với nhiễm Covid-19”.

Nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc các thụ thể protein trong mũi có thể liên quan đến mức độ nghiêm trọng của bệnh và gợi ý rằng thuốc xịt mũi có thể là một phương pháp điều trị Covid-19 tiềm năng, ông Joe Zein nói thêm.

Cần nghiên cứu thêm để kiểm tra mối liên quan giữa các thụ thể ACE2, sự nhân lên của virus corona và các khía cạnh khác của Covid-19.

Thuốc viên, xịt mũi - họng: những dược phẩm mới hứa hẹn điều trị Covid-19 dễ dàng, rẻ tiền hơn

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn tin tưởng rằng, nghiên cứu sâu hơn sẽ khẳng định thuốc xịt steroid ở mũi có thể được sử dụng để điều trị Covid-19.

Những loại thuốc này có giá thành thấp và có thể dễ dàng mua không cần kê đơn ở mọi nơi.

Tiến sĩ Strauss nói: “Những phát hiện của chúng tôi đặc biệt có ý nghĩa, vì giúp giảm số ca nhập viện, giảm số trường hợp cần phải chăm sóc đặc biệt và giảm tỷ lệ tử vong do Covid-19”, theo Daily Mail.