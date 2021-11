Gia Lai: Triển khai một số biện pháp khẩn cấp liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

(GLO)- Ngày 19-11, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 691/CV-BCĐ về việc triển khai một số biện pháp khẩn cấp do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng hiệu quả, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch TP. Pleiku, huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai, các huyện, thị xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:

Lực lượng chức năng chuẩn bị triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại 7 làng trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh: Như Nguyện

Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Đak Đoa khẩn trương triển khai các biện pháp khẩn cấp để lấy mẫu, xét nghiệm, khẳng định F0, truy vết bóc tách F0, F1, F2 theo quy định; thực hiện phong tỏa chặt xã Hà Bầu, đánh giá, khoanh vùng mở rộng các khu vực lân cận; thời hạn xét nghiệm 24 giờ kể từ 14 giờ ngày 19-11; chỉ đạo hệ thống chính trị xã Hà Bầu kích hoạt Sở Chỉ huy, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã, triển khai đồng bộ các biện pháp khi khoanh vùng, phong tỏa như: công tác y tế, công tác an sinh, an ninh chính trị, trật tự xã hội, tuyên truyền vận động phù hợp với đặc thù làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện thiết lập các chốt kiểm soát, chốt phong tỏa để kiểm tra hạn chế tình hình di chuyển làm lây lan dịch Covid-19; tổ chức chốt phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định, tránh tình trạng “chặt bên ngoài, lỏng bên trong”. Triển khai trạm y tế lưu động; chủ động xây dựng cho tình huống cao, khẩn cấp.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh, đánh giá dịch tễ, các nội dung quy định tại Nghị quyết 128/QĐ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ BYT ngày 12-10-2021 của Bộ Y tế, Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 30-10-2021 của UBND tỉnh Gia Lai về phương án triển khai các biện pháp tạm thời để thích ứng an toàn, linh hoạt hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn; UBND-Ban Chỉ đạo huyện Đak Đoa triển khai các biện pháp hành chính cho phù hợp để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế xã hội.

Thường xuyên báo cáo về Sở Y tế-cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả triển khai các biện pháp chống dịch vào lúc 17 giờ hàng ngày để Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định.

Lực lượng quân đội triển khai phun khử khuẩn tại trụ sở HĐND-UBND xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa. Ảnh: Như Nguyện

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bổ sung nhân lực cho đội phản ứng nhanh tiếp tục thực hiện truy vết F1, F2 của các trường hợp nói trên để có biện pháp cách ly kịp thời. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện rà soát đánh giá nguy cơ các làng, xã lân cận, các điểm mua bán, chợ...; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và có chỉ điểm đối với khu vực lân cận để tầm soát yếu tố nguy cơ trong cộng đồng ngay trong ngày 19-11-2021 và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức.

Cung cấp các điểm mốc dịch tễ liên quan đối với các trường hợp nói trên cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch của UBND TP. Pleiku, huyện Đak Đoa, Chư Păh, Ia Grai để đảm bảo các phương án khoanh vùng các địa điểm dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Xây dựng phương án phong toả/cách ly F0, F1 khi số ca nhiễm hơn 50% tại 1 làng; có phương án xử lý, cách ly, điều trị phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội, đặc điểm tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh điều động phân bổ 6 xe tiêm chủng để khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng/y tế lưu động cho các địa phương.

Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 TP. Pleiku, các huyện Chư Păh, Ia Grai, Mang Yang chỉ đạo các lực lượng liên quan trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn quản lý, thực hiện khoanh vùng tạm thời đối với các điểm mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Phối hợp trao đổi thông tin với UBND huyện Đak Đoa để triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp, thiết lập các chốt kiểm soát phù hợp, hiệu quả.

Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo công an các huyện thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp truy vết kịp thời nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh; nắm chắc tình hình và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là các địa phương có dịch bệnh phức tạp.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai điều động các lực lượng y tế của quân đội để hỗ trợ các địa phương có dịch phức tạp; chuẩn bị các cơ sở cách ly để tiếp nhận công dân cách ly phù hợp, đảm bảo quy định.

KIỀU PHAN