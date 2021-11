Gia Lai: Thông tin truy vết 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Ngày 12-11, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có thông báo số 215 thông tin liên quan đến 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (1 trường hợp là nhân viên y tế, 2 trường hợp là chuyên gia dự án điện gió trên địa bàn tỉnh).

Cụ thể: Trường hợp V.Đ.N. (SN 1981), là nhân viên kỹ thuật điện não tại Khoa Dược-Cận lâm sàng, Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Gia Lai; địa chỉ: 120 Khuất Duy Tiến, xã Trà Đa, TP. Pleiku (đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19). Lịch trình di chuyển ban đầu như sau:



Từ ngày 2-11 đến ngày 4-11: không nhớ rõ. Ngày 5-11, buổi sáng: chợ Trà Đa (mua bánh hỏi); Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh(đi làm việc); buổi trưa: Phòng khám bác sĩ Sơn Hạnh (24 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku); buổi chiều: Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh (đi làm việc); buổi tối: ở nhà.

Công an xã Diên Phú (TP. Pleiku) trích xuất camera truy vết người có liên quan tới ca nhiễm Covid-19 mới tại thôn 3. Ảnh: Bá Bính



Ngày 6-11, buổi sáng: tiệm bánh mì ở ngã ba Hoa Lư; khoảng 7 giờ: cafe chú Cử ở đường Phan Đình Phùng; khoảng 8 giờ: Phòng khám bác sĩ Sơn Hạnh (24 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku). Ngày 7-11, khoảng 8 giờ: tiệm sửa xe Toàn ở xã Trà Đa, TP. Pleiku; khoảng 14 giờ: bọc yên xe ở An Phú (đối diện trụ sở Công an xã An Phú); Phòng khám bác sĩ Sơn Hạnh.



Ngày 8-11, khoảng 6 giờ: quán phở Cô Thu ở xã Trà Đa; Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; khoảng 10 giờ: Phòng khám bác sĩ Sơn Hạnh; buổi chiều: Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh. Ngày 9-11, buổi sáng: chợ Trà Đa (mua bánh hỏi và chả); Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; khoảng 10 giờ 45 phút: thôn 4, xã Trà Đa (nhà chú Bảy); buổi trưa: Phòng khám bác sĩ Sơn Hạnh; buổi chiều: Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; buổi tối: thôn 5, xã Trà Đa (nhà anh Huân).



Ngày 10-11, buổi sáng: chợ Trà Đa (mua bánh hỏi và chả); Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; khoảng 10 giờ 45 phút: tiệm sửa xe ở đường Hùng Vương, TP. Pleiku; buổi trưa: Phòng khám bác sĩ Sơn Hạnh; buổi chiều: Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh; khoảng 18 giờ: thôn 5, xã Trà Đa (nhà anh Huân). Ngày 11-11, khoảng 8 giờ 45 phút: căng tin bệnh viện (mua mì tôm, nhưng đứng từ xa).



V.Đ.N. tự làm test nhanh 2 lần và đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định V.Đ.N dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp Z.H. (SN 1981); quốc tịch: Trung Quốc; là chuyên gia về điện, Dự án điện gió Ia Le 1, huyện Chư Pưh. Địa chỉ lưu trú tại Gia Lai: thôn Phú Bình, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Lịch trình di chuyển như sau:



Từ ngày 21-10 đến ngày 11-11: Nhà nghỉ Anh Nhật, xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Ngày 6 đến 7-11: khu Homestay Tiên Sơn, TP. Pleiku. Khoảng18 giờ đến 20 giờ ngày 10-11: Trung tâm thương mại Nguyễn Kim (53 Quang Trung, TP. Pleiku). Khoảng 9 giờ ngày 11-11: Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai (lấy mẫu xét nghiệm Covid-19). Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11-11: đến KFC Pleiku-Trung tâm Thương mại Nguyễn Kim. Khoảng 16 giờ đến 18 giờ ngày 11-11: Nhà hàng Cơm Quê (31 Lê Lai, TP. Pleiku).



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm và khẳng định Z.W. dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp W.J. (SN 1989); quốc tịch: Trung Quốc; là chuyên gia về điện, Dự án điện gió la Pết, huyện Đak Đoa. Địa chỉ lưu trú tại Gia Lai: 138 Nguyễn Lương Bằng, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Lịch trình di chuyển như sau:



Từ ngày 30-10 đến ngày 11-11: lưu trú tại 138 Nguyễn Lương Bằng (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), hàng ngày đi làm tại Điện gió Ia Pết-Đak Đoa (thôn Tân Tiến, xã Trang, huyện Đak Đoa). Các buổi sáng ngày ngày 7, 8 và 9-11: Nha khoa Hoàng Gia, 133 Lê Duẩn, TP. Pleiku (đi làm răng). Khoảng 9 giờ 5 phút ngày 11-11: khu Khám sàng lọc Covid-19 của Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai (xét nghiệm SARS-CoV-2).



W.J. có kết quả nghi ngờ và được bệnh viện yêu cầu tạm thời cách ly tại nơi lưu trú trong khi chờ kết quả; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu và xét nghiệm khẳng định W.J. dương tính với SARS-CoV-2.



Liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nêu trên, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm liên quan đến mốc dịch tễ; khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp cụ thể như sau:



Đối với các trường hợp liên quan đến nhân viên y tế: truy vết 6 F1; 36 F2; tiếp tục phong tỏa diện hẹp Khoa Dược-Cận lâm sàng thêm 72 giờ từ 17 giờ ngày 11-11đến 17 giờ ngày 14-11 để đánh giá lại sau 3 ngày; thực hiện phun khử khuẩn, đảm bảo môi trường an toàn trong bệnh viện.



Đối với các trường hợp liên quan đến 2 chuyên gia dự án điện gió: thực hiện cách ly đối với các trường hợp đi cùng với 2 trường hợp dương tính nêu trên, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm SARS-CoV-2; phun khử khuẩn đối với các khu vực liên quan; thực hiện cách ly 3 nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra.



KIỀU PHAN