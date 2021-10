Việt Nam chưa ghi nhận biến thể Delta Plus

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay, biến thể Delta vẫn là biến thể chủ yếu gây ra số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu gần đây, đột biến mới của biến thể Delta, gọi là Delta Plus (AY.4.2), có khả năng làm lây lan Covid-19 nhanh hơn Delta.



Biến thể Delta plus AY.4.2 là một trong 20 biến đổi của chủng Delta

Delta Plus đã được phát hiện ở hơn 30 nước, trong đó tại Đông Nam Á, Thái Lan là quốc gia mới nhất được ghi nhận. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam đã ghi nhận một số biến thể của SARS-CoV-2, trong đó có Delta. Các loại vaccine đang sử dụng có đủ tác dụng ngăn ngừa, hạn chế sự lây nhiễm với các biến thể này. Theo GS-TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, qua theo dõi và nghiên cứu, hiện chưa ghi nhận Delta Plus, dù những dữ liệu y khoa cho thấy Delta Plus gây ra các triệu chứng mắc bệnh tương tự như Delta.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, chúng ta cần phải xác định chung sống an toàn với dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch hiệu quả nên thực hành tốt quy tắc 5K và vaccine chính là “lá chắn thép” phù hợp. PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng, đảm bảo tiêm đủ 2 mũi vaccine cho người dân nhanh hơn sẽ nâng cao hiệu quả bảo vệ trước Delta và các biến thể khác.