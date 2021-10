Sáng 25-10, Gia Lai ghi nhận 36 ca mắc Covid-19 mới, TP. Pleiku có 3 ca cộng đồng

(GLO)- Sáng 25-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ ngày 24-10 đến 9 giờ ngày 25-10, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 5.151 người; ghi nhận 36 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 và 1 trường hợp tái dương tính là người đi từ vùng dịch về Gia Lai.





Cụ thể: 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 từ vùng dịch về tỉnh Gia Lai, hiện đang cách ly tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung ở thị xã An Khê.



Các trường hợp dương tính mới ghi nhận gồm: 3 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 ở Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (2 trường hợp đang ở nhà; 1 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai), là 3 ca trong cộng đồng tại TP. Pleiku, hiện các lực lượng đang khẩn trương truy vết.

Liên quan dịch tễ Covid-19, phong tỏa tạm thời Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người làm việc tại khu cách ly tập trung Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đak Đoa).



10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân N.T.A. (test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế TP. Pleiku) gồm: 4 trường hợp ở nhà trong khu phong tỏa thôn 1 (xã Ia Blang, huyện Chư Sê); 6 trường hợp F1 cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Sê.



22 trường hợp từ vùng dịch trở về dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly theo quy định.



Như vậy, tính từ ngày 26-4-2021 đến 9 giờ ngày 25-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.422 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã có 5 ca tử vong. Riêng số trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-10-2021 đến ngày 25-10 phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là 845 ca (754 ca dương tính mới và 91 ca tái dương tính). Hiện có 873 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang cách ly điều trị.



Từ 8 giờ ngày 24-10 đến 6 giờ ngày 25-10, tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý tiếp nhận 78 công dân; hiện có 5.238 công dân đang cách ly tập trung tại 64 cơ sở (trong đó có 139 phụ nữ có thai, 925 trẻ em). Trong ngày 25-10 sẽ có 468 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đăng ký về địa phương tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi cư trú.



Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng trên địa bàn TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo tỉnh thông tin ban đầu như sau: Công dân là Đ.T.P. (SN 1990), trú tại hẻm 218 Trần Quý Cáp (TP. Pleiku).



Ngày 14-10, từ 7-11 giờ: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng tham gia Đại hội Công nhân viên chức đầu năm. Có tiếp xúc với các thầy, cô giáo trên trường, có đeo khẩu trang. Khoảng 11 giờ: quán cơm Thanh Hà (đường Phạm Văn Đồng); quán tạp hóa (không nhớ tên, chỗ đèn xanh, đèn đỏ chợ Thống Nhất); cửa hàng Thái (đường Tôn Thất Thuyết). Khoảng 13 giờ-15 giờ: UBND phường Yên Đổ (hỗ trợ đo huyết áp tiêm phòng Covid-19); Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng; Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku.



Khoảng 7-17 giờ ngày 15-10: UBND phường Yên Đổ (hỗ trợ đo huyết áp tiêm phòng Covid-19).



Ngày 16-10: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng.



Ngày 17-10: ở nhà riêng tại hẻm 218 Trần Quý Cáp (TP. Pleiku).



Ngày 18-10, khoảng 6-7 giờ: chợ Bà Định (không nhớ rõ mua gì); khoảng 14 giờ: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng; khoảng 15 giờ 30 phút: Khoa phụ sản Bệnh viện TP. Pleiku.



Buổi chiều ngày 19-10: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng. Khoảng 9-10 giờ ngày 20-10: cửa hàng Lan Tươi (mua đồ chơi cho con, sau đó về nhà). Ngày 21-10, khoảng 7-11 giờ 45 phút và buổi chiều lúc 13 giờ-15 giờ 30 phút: tham gia đo thân nhiệt cho học sinh tham dự thi Tiếng Anh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku. Khoảng 13 giờ: tạp hóa bà Hoa, đường Nguyễn Trãi. Khoảng 16 giờ 40 phút: Bưu điện tỉnh.



Khoảng 6 giờ ngày 22-10: chợ Bà Định (mua thịt bò quầy chị Gầy; mua thịt heo; mua trứng vịt lộn quầy cô Bình; mua chôm chôm (không biết tên người bán); mua xôi (đường Nguyễn Trãi); mua đậu khuôn (đường Hồ Xuân Hương); mua rau, dừa, bí đỏ (không biết tên người bán).



Khoảng 17 giờ ngày 23-10: quán chợ chiều Làng 50 (mua ốc, khoai lang).



Ngày 24-10, khoảng 14 giờ: Trạm Y tế phường Yên Đổ; Phòng khám Đa Khoa Bình An (khai báo Y tế muốn test Covid-19 nhưng Phòng khám Đa khoa Bình An không thực hiện); phòng khám bác sĩ Xoa (để hỏi thăm test Covid-19 ở đâu); Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai làm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Khoảng 15 giờ: công dân có kết quả được trả lời là nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 (công dân xin về nhà với con. Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cho công dân về nhà, tư vấn công dân lên Trung tâm Y tế TP. Pleiku hoặc Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai để test lại). Khoảng 22 giờ: Trung tâm Y tế TP. Pleiku đến nhà thực hiện lấy mẫu test nhanh và test bằng phương pháp Real-time PCR cho 2 mẹ con, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn phường Yên Đổ (TP. Pleiku) sáng 25-10. Ảnh: Như Nguyện



Liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của F0 P.N.T. có hộ khẩu thường trú tại thôn Tư Lương (xã Tân An, huyện Đak Pơ) là công dân N.T.L. (nơi tạm trú 53 Lê Lợi, phường An Bình, thị xã An Khê).



Ngày 19-10, khoảng 8 giờ: đi uống cà phê tại quán MILANO (thị xã An Khê). Khoảng 20 giờ: nhà trọ số 53 Lê Lợi (phường An Bình, thị xã An Khê).



Sáng 20-10: sau khi nghe tin P.N.T. thành F1 được đưa đi cách ly tập trung, thì có đến Trạm Y tế phường An Bình (thị xã An Khê) khai báo y tế.



Sáng 23-10: sau khi nghe tin P.N.T. dương tính với SARS-CoV-2, công dân đã tự đến Trạm Y tế xã Tân An (huyện Đak Pơ) để khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung.



Sáng 24-10: công dân có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR dương tính với SARS-CoV-2.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện thông điệp “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ phòng-chống dịch hiệu quả.



NHƯ NGUYỆN