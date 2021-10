Sáng 24/10: Chỉ còn 469 bệnh nhân COVID-19 phải thở máy, ECMO; Bình Dương chữa khỏi hơn 99% bệnh nhân

Trong số các ca COVID-19 đang điều trị ở nước ta, chỉ còn gần 3.000 bệnh nhân nặng, trong đó có 469 ca phải thở máy, can thiệp ECMO; 18 tỉnh đã 2 tuần chưa có F0 trong cộng đồng, lây nhiễm thứ phát; Bình Dương chữa khỏi hơn 99% bệnh nhân COVID-19...





Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:



- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 884.895 ca mắc COVID-19, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.986 ca nhiễm).



- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):



+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 880.149 ca, trong đó có 801.847 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



+ Có 01/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn.



+ Có 17 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Kon Tum, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình.



+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (424.155), Bình Dương (228.316), Đồng Nai (61.103), Long An (34.139), Tiền Giang (15.548).





Chỉ còn 469 bệnh nhân COVID-19 phải thở máy, ECMO



Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19



(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc. kcb. vn)



1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:



- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/10 là 1.338 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 804.664



2. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.977 ca, trong đó:



- Thở oxy qua mặt nạ: 2.109



- Thở oxy dòng cao HFNC: 399



- Thở máy không xâm lấn: 95



- Thở máy xâm lấn: 358



- ECMO: 16



3. Số bệnh nhân tử vong:



- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 70 ca.



- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.620 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.



- So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Tình hình xét nghiệm



- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 90.829 xét nghiệm cho 184.542 lượt người.



- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.550.086 mẫu cho 58.976.825 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19



Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 71.889.209 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 51.157.792 liều, tiêm mũi 2 là 20.731.417 liều



Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 362.000 ca COVID-19 và trên 5.500 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch tới nay là trên 244 triệu ca, trong đó trên 4,95 triệu ca tử vong.



Ba quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới trong 24h qua là Anh (44.985 ca), Nga (37.678 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (26.217 ca).



Ba quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới trong 24h qua là Nga (1.075 ca), Ấn Độ (559 ca) và Ukraine (483 ca).



Trong những ngày gần đây, số ca mắc và tử vong mới ở Nga luôn ở mức cao, nhiều lần phá kỷ lục. Tới nay, Nga có trên 8,2 triệu ca mắc và trên 229.000 ca tử vong.



Xét về tổng số ca từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn đứng đầu với trên 46,2 triệu ca mắc và trên 756.000 ca tử vong.



Bình Dương: Hơn 99% bệnh nhân COVID-19 xuất viện



Theo Sở Y tế Bình Dương, ngày 23/10 tỉnh này ghi nhận 517 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR (tăng 46 ca so với ngày 22/10) và phát hiện 679 trường hợp nghi nhiễm qua test nhanh (giảm 146 ca so với ngày 22/10). Tính từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 228.316 ca mắc COVID-19



Tích lũy đến nay, toàn tỉnh đã có 226.536 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, khỏi bệnh, chiếm hơn 99% tổng số ca nhiễm trong toàn đợt dịch.



Hiện toàn tỉnh đang điều trị cho 8.534 bệnh nhân, trong đó có 4.186 người có sức khỏe bình thường, 1.082 người có bệnh nền, 1.332 người có triệu chứng nhẹ (sốt, ho, đau họng) và 319 người diễn tiến nặng (suy hô hấp, thở máy...).



Tính đến ngày 23/10, Bình Dương đã tiêm được 3.637.357 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên; trong đó có 2.315.917 người tiêm mũi 1, chiếm 97,2% tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên và 1.321.440 người tiêm mũi 2, chiếm 55,4% tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên.



Long An: Đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 ở mức nguy cơ trung bình



Đánh giá mức độ nguy cơ và cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Long An đạt cấp 2 nguy cơ trung bình (màu vàng) với lý do tỷ lệ người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 51,59%.



Tính đến ngày 23/10, Long An ghi nhận 34.182 ca mắc COIVD-19 (trong đó 8.376 cộng đồng, 2.978 khu cách ly, 22.828 khu phong tỏa); điều trị khỏi 32.016 ca (93,66%); tử vong 475 ca, đang điều trị tại bệnh viện 1.144 ca, chờ khu cách ly tạm 547 ca.



Đến nay, tỉnh Long An đã triển khai tiêm được 2.688.774 liều vaccine phòng COVID-19, gồm 1.463.138 mũi 1 và 1.225.636 mũi 2.



Trà Vinh: Kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến



Cụ thể, Bệnh viện dã chiến số 4 (Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần) quy mô 200 giường bệnh, Bệnh viện dã chiến số 6 (Bệnh viện Y Dược cổ truyền) quy mô 100 giường, Bệnh viện dã chiến số 7 (Cơ sở đào tạo Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) quy mô 450 giường bệnh.



Trước đó, vào cuối tháng 9, ba bệnh viện này không còn bệnh nhân COVID-19 nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh đã quyết định kết thúc để chuyển đổi các bệnh viện này về công năng ban đầu.



Tuy nhiên, từ ngày 1/10 đến nay, Trà Vinh đã tiếp nhận trên 20.500 người dân ngoài tỉnh trở về, trong số này, phát hiện 543 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.



Ngoài ra, những ngày gần đây, Trà Vinh còn phát sinh thêm nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.



Tính đến thời điểm này, Trà Vinh ghi nhận 2.183 trường hợp mắc COVID-19; điều trị khỏi 1.565 trường hợp, có 22 trường hợp tử vong; gần 600 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị.

