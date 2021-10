Gia Lai: Thêm 36 ca mắc Covid-19 mới

(GLO)- Sáng 15-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 14-10 đến 7 giờ ngày 15-10, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.371 người, ghi nhận 36 trường hợp dương tính mới và 3 trường hợp đi từ vùng dịch về tái dương tính với SARS-CoV-2 đã được cách ly tập trung ngay sau khi về tỉnh.





Các trường hợp dương tính mới cụ thể: 1 trường hợp test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại Phòng khám Đa khoa Bình An (TP. Pleiku). 5 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến trường hợp test nhanh dương tính tại Phòng khám Đa khoa Bình An (trong đó, 4 trường hợp đang cách ly tại nhà; 1 trường hợp đang cách ly tập trung tại Trường Chính trị tỉnh). 30 trường hợp dương tính mới còn lại là người đi từ vùng dịch trở về địa phương đã được cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh (trong đó có 1 trường hợp đi trên chuyến bay đón công dân từ vùng dịch trở về ngày 14-10).

Người dân TP. Pleiku khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Như Nguyện



Như vậy, tính từ ngày 26-4-2021 đến 7 giờ ngày 15-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 918 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đã có 4 ca tử vong, hiện có 547 trường hợp đang điều trị.



Trường hợp test nhanh dương tính tại Phòng khám Đa khoa Bình An là Đ.T.D.K. (SN 1984, địa chỉ đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), hiện trường hợp này đã xét nghiệm bằng phương pháp realtime RT- PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.



Chị Đ.T.D.K. là lao động tự do (kiểm hàng hóa, chồng là lái xe tuyến Đak Lak-Gia Lai nhà xe Khánh An, BKS 81G-000.10, xe đã ngừng hoạt động hơn 1 tuần nay). Từ ngày 28-9 đến ngày 4-10: ở nhà riêng (đường Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku); đến nhà mẹ ruột (hẻm 355 đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku).



Ngày 5-10: quán bún cua Thu (đường Trần Quốc Toản, TP. Pleiku). Từ ngày 6 đến ngày 7-10: nhà riêng tại đường Tôn Thất Tùng (phường Phù Đổng, TP. Pleiku); đến nhà mẹ ruột (hẻm 355 đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku).



Ngày 8-10: quán phở Bà Thu (đường Trần Quý Cáp, TP. Pleiku). Ngày 9-10: tạp hóa Hoàng Dũng, huyện Đak Đoa.



Ngày 10-10: tiệm giày dép Hương Đào (đường Phan Đình Phùng, TP. Pleiku). Ngày 11-10: tạp hóa Hạnh (379 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê); quán cà phê Orangic.



Ngày 12-10: quán phở Bà Hường (đường Huỳnh Thúc Kháng, TP. Pleiku). Ngày 13-10: tạp hóa Nguyệt (78 Nguyễn Trãi, TP. Pleiku); tạp hóa Thu (334 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku).



Ngày 14-10: Khoảng 9 giờ: nhà thuốc Hưng Đạo; khoảng l0 giờ: hẻm 355 đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku (nhà mẹ ruột); khoảng 16 giờ ngày 14-10, công dân thấy ho, sốt nên đi làm test nhanh tại Phòng khám Đa khoa Bình An, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 21 giờ cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm bằng phương pháp realtime RT- PCR và khẳng định Đ.T.D.K. dương tính với SARS-CoV-2.



Từ 8 giờ ngày 13-10 đến 6 giờ ngày 15-10, tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý tiếp nhận 276 công dân; hiện có 14.680 công dân đang cách ly tập trung tại 78 cơ sở (trong đó có 235 phụ nữ có thai, 2.062 trẻ em). Ngoài ra, còn có 349 trường hợp đang cách ly tại 4 khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra. Đề nghị người dân luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN