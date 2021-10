Gia Lai: Thêm 25 ca mắc Covid-19 mới

(GLO)- Sáng 12-10, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 11-10 đến 7 giờ ngày 12-10, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 4.608 người, ghi nhận 25 trường hợp dương tính mới và 5 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi là người từ vùng dịch về.



Trong các trường hợp dương tính mới ghi nhận có 4 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên của Bệnh viện dã chiến tỉnh và 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người từ vùng dịch về đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.



Như vậy, tính từ ngày 26-4-2021 đến 7 giờ ngày 12-10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 815 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 4 ca tử vong, 427 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh, Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Từ 7 giờ ngày 11-10 đến 7 giờ ngày 12-10, tỉnh Gia Lai ghi nhận 25 trường hợp dương tính mới và 5 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi là người từ vùng dịch về. Ảnh: Như Nguyện



Liên quan đến trường hợp bệnh nhân tử vong do Covid-19 ngày 10-10, Ban Chỉ đạo thông tin như sau: Bệnh nhân là N.T.T. (SN 1947, trú tại thôn Plei Djriêk, xã Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh), bệnh nhân đã điều trị 25 ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.



Ngày 16-9, bệnh nhân vào viện điều trị tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) với chẩn đoán: Nhịp bộ nối, tăng huyết áp, bệnh mạch vành đã đặt stent, đái tháo đường type 2, COPD, theo dõi suy thận mạn. Ngày 26-9, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được cách ly và điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).



Đến 14 giờ, ngày 10-10, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị, 16 giờ bệnh nhân diễn biến ngưng tim, sau 30 phút cấp cứu không có kết quả, bệnh nhân tử vong lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày. Chẩn đoán tử vong: ARDS, viêm phổi nặng do Covid-19, suy thận cấp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, béo phì.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành xử lý thi hài theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong ngày 10-10.



Từ 8 giờ ngày 11-10 đến 6 giờ ngày 12-10, tỉnh Gia Lai tiếp tục tiếp nhận 472 công dân. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 14.478 công dân đang cách ly tập trung tại 75 cơ sở cách ly do quân đội quản lý. Ngoài ra, còn có 317 người đang cách ly tập trung tại 4 khách sạn trên địa bàn TP. Pleiku.



Để tạo điều kiện cho người dân di chuyển đến tỉnh và ngược lại nhằm đảm bảo thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời áp dụng một số biện pháp trong công tác phòng-chống dịch Covid-19 đối với các hành khách trên các chuyến bay nội địa đến Cảng hàng không Pleiku (tỉnh Gia Lai) cụ thể như sau: Phải tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên Sổ sức khỏe điện tử/PC COVID hoặc Giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vắc xin do cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19). Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính 72 giờ trước khi lên máy bay.



Thực hiện khai báo y tế, hoàn thành bản cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc khai báo y tế và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát theo mẫu phụ lục I, Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8-10-2021 của Bộ Giao thông-Vận tải; không tham gia chuyến bay khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...



Đối với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Pleiku và lưu trú tại tỉnh Gia Lai phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh; thực hiện cách ly tập trung 7 ngày liên tục tại khách sạn và tự chi trả chi phí; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 2 lần vào ngày 1 và ngày 6 trong thời gian cách ly tập trung. Sau khi cách ly tập trung sẽ thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe thêm 7 ngày tiếp theo, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 14 và ngày 21 (tính từ ngày cách ly tập trung).



Toàn bộ chi phí xét nghiệm, vận chuyển hành khách về nơi cách ly, cách ly y tế và các chi phí liên quan trong quá trình thực hiện do hành khách tự chi trả. Đối với các trường hợp đặc biệt theo yêu cầu thực hiện công vụ, nhiệm vụ cấp bách do Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh có ý kiến cụ thể riêng.



NHƯ NGUYỆN