Chư Sê: Triển khai tiêm 3.500 liều vắc xin Vero Cell

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), từ ngày 17 đến 19-10, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm 3.500 liều vắc xin Vero Cell phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng.





Các nhóm đối tượng được tiêm là doanh nghiệp, shipper, xe thồ, tiểu thương buôn bán tại chợ, hướng dẫn viên du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, sinh viên, lao động trở lại làm việc tại 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.





Trung tâm Y tế huyện Chư Sê tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng vào ngày 18-10. Ảnh: Hoàng Viên



Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch và an toàn trong quá trình tiêm vắc xin, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện, lực lượng y-bác sĩ thực hiện đúng quy trình an toàn, từ khâu lập danh sách, khám sàng lọc, tiêm phòng cho đến theo dõi để xử lý các biến cố sau tiêm chủng và khai báo theo dõi sức khỏe.



Bác sĩ Nguyễn Đức Bảy-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Sê-cho biết: Qua 2 ngày thực hiện tiêm chủng vắc xin cho các đối tượng chưa ghi nhận trường hợp bị phản ứng nặng sau tiêm, đa số đều có phản ứng nhẹ và đã hồi phục sức khỏe. Hiện Trung tâm Y tế huyện vẫn tiếp tục tiến hành theo dõi, giám sát sức khỏe đối với các đối tượng sau khi tiêm xong.



Được biết, huyện Chư Sê đã tiến hành 12 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 với gần 11.000 liều và 8.105 người được tiêm.



HOÀNG VIÊN