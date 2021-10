Cảnh báo mới về biến chủng lây lan mạnh hơn Delta

Sau thời gian ngắn phát hiện biến chủng AY.4.2, giới chức y tế Anh đã tuyên bố có một số bằng chứng cho thấy nó lây lan mạnh hơn Delta.





Reuters đưa tin sáng 22/10, Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh thông báo họ đã chỉ định biến chủng phụ của Delta - AY.4.2 - là biến chủng đang được điều tra (Variant Under Investigation - VUI). Đại diện cơ quan này cũng nhấn mạnh có một số bằng chứng cho thấy AY.4.2 có thể lây truyền nhiều hơn Delta.



“Quyết định này được đưa ra trên cơ sở dòng phụ của Delta ngày càng trở nên phổ biến ở Anh những tháng gần đây. Một số bằng chứng ban đầu cho thấy nó có thể khiến tốc độ lây nhiễm ở Anh tăng nhanh so với Delta”, Cơ quan An ninh Y tế Anh cho biết thêm.



Dù vậy, trong cảnh báo mới nhất, giới chức y tế Anh vẫn khẳng định vẫn chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng AY.4.2 gây bệnh nặng hơn hoặc khiến vaccine Covid-19 kém hiệu quả.



Theo RTE, AY.4.2 xuất hiện khi hệ số lây nhiễm (R) hàng tuần ở Anh ước tính tăng lên 1,2. Hệ số R rơi vào 1-1,2 có nghĩa cứ 10 người nhiễm bệnh, trung bình họ sẽ lây virus cho 10-12 người. Tuần trước, ước tính R ở Anh chỉ từ 0,9 đến 1,1. Tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất nằm ở trẻ em ở lứa tuổi trung học, chiếm 7,8% tổng số ca nhiễm mới.



Biến chủng AY.4.2 xuất hiện cùng thời điểm số ca mắc ở Anh bắt đầu tăng cao trở lại. Ảnh: RTE



Trước đó, Financial Times dẫn lời TS Jeffrey Barrett, Viện Wellcome Sanger ở Cambridge, Anh, nhận định AY.4.2 có khả năng lây nhiễm cao hơn 10-15% so với biến chủng Delta ban đầu. Tuy nhiên, lúc này, vị chuyên gia cho rằng biến chủng phụ của Delta không phải là nguyên nhân khiến Anh gia tăng số ca mắc mới trong thời gian gần đây.



Chỉ ít ngày sau đó, giới chức y tế Anh đã phải thay đổi cảnh báo và khẳng định đang theo dõi, điều tra sát sao, đánh giá liên tục AY.4.2.



Theo BBC News, AY.4.2 là một trong 45 dòng phụ của biến chủng Delta đang lây lan ở Anh. Báo cáo cho thấy vào tuần bắt đầu từ ngày 27/9 - tuần gần nhất có các dữ liệu giải trình tự gene hoàn thiện - biến chủng AY.4.2 chiếm khoảng 6% các ca nhiễm virus corona đã được giải trình tự gene.



AY.4.2 chứa hai đột biến trong protein gai, được gọi là A222V và Y145H. Protein gai nằm bên ngoài virus corona và giúp virus xâm nhập vào tế bào. GS Ravi Gupta, Đại học Cambridge, cho hay những đột biến này của AY.4.2 chưa đáng quan ngại.



Nga là quốc gia mới nhất phát hiện ca nhiễm biến chủng AY.4.2. Theo ông Kamil Khafizov, nhà khoa học hàng đầu của Nga, biến chủng AY.4.2 đã lan rộng, là nguyên nhân khiến số ca mắc cũng như tử vong vì dịch bệnh ở Nga lập kỷ lục.



AY.4.2 đã xuất hiện tại một số nước châu Âu và được giải mã lần đầu tiên hồi tháng 4/2020. Ngoài châu Âu, Israel và Anh, theo Newsweek, cơ sở dữ liệu báo cáo virus GISAID, trang theo dõi Outbreak thống kê Mỹ, Canada, Astralia, Nhật Bản, Đan Mạch, đã phát hiện các ca nhiễm biến chủng mới.

Theo Thiên Nhan (zingnews)