WHO nối lại cuộc điều tra về nguồn gốc virus SARS-CoV-2

Chợ Bạch Sa Châu, một trong những khu chợ đồ tươi sống lớn nhất Vũ Hán. (Ảnh: AP)



Theo Sputnik, báo The Wall Street Journal đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có kế hoạch mở lại cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19 sau khi tập hợp được một nhóm chuyên gia gồm 20 người.



Trong một bình luận về bài viết, các quan chức WHO cho biết nhóm cố vấn khoa học nghiên cứu về nguồn gốc của các mầm bệnh mới cần tìm hiểu chính xác cách thức xuất hiện của virus SARS-CoV-2.



Cụ thể, nhóm cần xem xét giả thuyết về nguồn gốc của nó trong phòng thí nghiệm và tiến hành những nghiên cứu rộng hơn về các nguy cơ do loại virus này gây ra trong tương lai.



Nhóm các nhà khoa học sẽ bao gồm các chuyên gia về an toàn trong phòng thí nghiệm và an toàn sinh học, cũng như các chuyên gia trong lĩnh vực di truyền và bệnh động vật.



WHO nói thêm rằng cuộc điều tra mới sẽ tạo điều kiện để nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sâu xa phát sinh SARS-CoV-2 chủng mới.



Ngoài ra, theo tổ chức này, nếu triển khai công tác nghiên cứu tương ứng muộn hơn thì các mẫu máu của những nạn nhân COVID-19 đầu tiên có thể không sử dụng được.



Cuộc điều tra mới dự kiến sẽ được tiến hành sau khi xác nhận rằng thông tin về nguồn gốc SARS-CoV-2 dựa trên kết quả cuộc điều tra trước đây của WHO là không đủ.

Theo Vietnam+