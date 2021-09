Thêm 9.342 người mắc Covid-19 tại 36 tỉnh, thành

TP.HCM và Bình Dương có số ca mắc Covid-19 trong ngày dẫn đầu cả nước. Số F0 tại TP.HCM giảm trong khi Bình Dương tăng.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 9.342, ghi nhận tại 36 tỉnh, thành phố. Trong đó, 4.068 trường hợp phát hiện tại cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (3.786), Bình Dương (2.978), Đồng Nai (803). Số bệnh nhân tử vong là 174, trong đó, TP.HCM có 122 trường hợp. Trong 24 giờ qua, 865.610 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Số F0 tại TP.HCM, Bình Dương vẫn cao

Tính từ 17h ngày 26/9 đến 17h ngày 27/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.362 ca nhiễm mới, trong đó, 20 người nhập cảnh và 9.342 trường hợp ghi nhận trong nước (giảm 669 ca so với ngày trước đó). Trong số này, 4.453 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (-987), Đồng Nai (-130), Bình Phước (-26).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (461), An Giang (50), Tây Ninh (43).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 10.035 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 766.051 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.783 ca nhiễm).

Tính từ 27/4, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 761.527. Trong đó, 533.275 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Năm tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (375.794), Bình Dương (203.989), Đồng Nai (46.283), Long An (31.979), Tiền Giang (13.845).

Lượng F0 được xuất viện cao hơn số ca mắc mới

Trong ngày 27/9, Bộ Y tế công bố 10.528 F0 khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi lên 538.454 người.

Cùng ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 174 ca tử vong tại TP.HCM (122), Bình Dương (32), Tây Ninh (4), An Giang (4), Đồng Nai (4), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (2), Tiền Giang (1), Bình Thuận (1), Đà Nẵng (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 208 người. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.758 người, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,0%).

Trong ngày 26/9, 865.610 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 39.232.772 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.946.214 liều, tiêm mũi 2 là 8.286.558 liều.

Từ ngày 28/9, UBND Hà Nội cho phép người dân thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người. Trung tâm thương mại (các cửa hàng ăn uống chỉ được phép bán mang về) và cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm cũng được mở cửa.

Trong khi đó, tại TP.HCM, từ 0h ngày 16/9, thành phố tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến hết 30/9, nới lỏng một số hoạt động, lên phương án mở lại các chợ.