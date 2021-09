Sáng 9/9: Gần 6.500 ca Covid-19 nặng đang điều trị; 9 địa phương đã qua 14 ngày không có ca mắc

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 563.676 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 60% bệnh nhân đã khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 6.500 ca nặng. Cụ ông 82 tuổi mắc COVID-19, từng tiên lượng tử vong đã được các bác sĩ BV Phổi Đà Nẵng cứu sống.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 563.676 ca mắc COVID-19, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.730 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

+ Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (273.154), Bình Dương (141.765), Đồng Nai (31.179), Long An (26.804), Tiền Giang (11.159).



Gần 6.500 ca COVID-19 nặng đang điều trị

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 8/9 là 13.937 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 325.647

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.053

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.210

- Thở máy không xâm lấn: 257

- Thở máy xâm lấn: 930

- ECMO: 29

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 310 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.125 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 13.855.509 mẫu cho 40.898.357 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 23.577.917 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều.

Cập nhật đến 6 giờ sáng 9/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 223.258.459 ca, trong đó có 4.607.801 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 199 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 19 triệu ca và 103.946 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 8/9, thế giới có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 81 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 41.316.328 ca mắc và 670.624 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33 triệu ca mắc và trên 441.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 20 triệu ca bệnh, trong đó có 584.628 ca tử vong.

Đà Nẵng: Cụ ông liệt nửa người, từng tiên lượng tử vong khỏi COVID-19

BV Phổi Đà Nẵng ngày 8/9 đã công bố khỏi bệnh cho 6 bệnh nhận COVID-19, trong đó có ông V.C.T (BN 359.850, 82 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) từng được tiên lượng tử vong do bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người.

Bệnh nhân T. nhập viện ngày 22/8 với tiền sử bệnh tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, liệt nửa người trái, đã nằm tại chỗ và phải thở qua khai khí quản gần 1 năm qua.

Khi vào viện, bệnh nhân được xác nhận 2 phổi bị mờ lan tỏa, tiếp xúc chậm, thỉnh thoảng có đau đầu nhẹ, thể trạng suy kiệt, ăn bằng ống dẫn trực tiếp xuống dạ dày.

Lúc này, các bác sĩ ở BV Phổi Đà Nẵng đã cho ông T. thở oxy, dùng thuốc kháng sinh, kháng đông và các biện pháp hồi sức tích cực khác. Sau nửa tháng điều trị, đến nay, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp vào ngày 6/9 và 7/9.

Hiện, ông T. đã qua cơn nguy kịch, hô hấp tạm ổn và được cho về nhà tiếp tục cách ly và điều trị bệnh nền.

Cùng với đó, 5 bệnh nhân ra viện còn lại sáng nay đều có các triệu chứng bệnh lý nặng như bị viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển nặng, phải lọc máu liên tục.

Trong đó có bệnh nhân béo phì, tiền sử bị bệnh Lao lâu năm, phải lọc máu. Các bệnh nhân đều đã có 2 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, được về nhà tiếp tục cách ly theo quy định.

TP HCM: Gần 118.000 F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà

Theo HCDC, tính đến nay, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà ở TP HCM là 117.749 trường hợp, trong đó có 85.188 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà ngay khi phát hiện và 32.561 trường hợp cách ly sau xuất viện.

Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 24.373 người.

Thông tin về việc cấp phát túi thuốc cho bệnh nhân F0, Sở Y tế TP HCM thông tin với túi thuốc A, B, hiện Thành phố đã chuẩn bị hơn 150.000 túi và đã phát về cho các quận, huyện, TP Thủ Đức hơn 130.000 túi. Đến ngày 8/9, đã có 83.821 F0 điều trị tại nhà nhận được túi thuốc A, B từ nguồn Thành phố.

Đối với túi thuốc C, Bộ Y tế đã phân bổ cho Thành phố khoảng 50.000 túi. Theo đó, Thành phố đã cấp về cho các quận, huyện và TP Thủ Đức 16.000 túi; đến ngày 8/9, đã có 7.988 F0 nhận được túi thuốc

Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương 2,3 triệu liều vaccine COVID-19

Trong tuần qua, người dân Bình Dương đã tranh thủ đi tiêm vaccine phòng COVID-19 với số lượng đông đảo. Hiện tỉnh Bình Dương đã "thần tốc" tiêm hết 750.000 liều vaccine Vero Cell.

Theo Sở Y tế Bình Dương, đến nay Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương 2,3 triệu liều vaccine COVID-19 các loại, trong đó có 1 triệu liều vaccine Vero Cell.

Sau khi tiếp nhận 750.000 liều vaccine Vero Cell, tỉnh Bình Dương đã triển khai tiêm hết cho người dân. Trong những ngày tới, Bình Dương sẽ tiêm tiếp thêm 300.000 liều vaccine AstraZeneca và Pfizer vừa được Bộ Y tế phân bổ.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 141.765 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.210 ca tử vong. Riêng trong ngày 8/9, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm 3.172 ca; trong đó 89,5% số ca nằm trong khu vực phong tỏa.

TP Thuận An vẫn là vùng tâm dịch của tỉnh, với 1.407 ca ghi nhận mới trong ngày. Bình Dương đang thực hiện "khóa chặt, đông cứng" 15 phường do còn phát sinh nhiều ca F0.