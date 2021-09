Sáng 24/9: Hơn 1.000 ca Covid-19 nặng đang thở máy và ECMO; Hải Dương tìm người liên quan đến ca F0

Đến nay Việt Nam có 728.435 ca mắc COVID-19, hơn 493.400 ca đã chữa khỏi. Với bệnh nhân đang điều trị có gần 4.700 bệnh nhân nặng, trong đó hơn 1.000 ca đang thở máy và ECMO. Công an huyện Gia Lộc, Hải Dương tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 728.435 ca mắc COVID-19, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.402 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 723.962 ca, trong đó có 488.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (358.707), Bình Dương (190.257), Đồng Nai (43.122), Long An (31.231), Tiền Giang (13.531).



Hơn 1.000 ca COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23/9 là 6.226 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 493.488

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.696 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 2.964

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 798

- Thở máy không xâm lấn: 178

- Thở máy xâm lấn: 725

- ECMO: 31

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.017 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 227.791 xét nghiệm cho 569.083 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.439.589 mẫu cho 50.304.379 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccin COVID-19 đã được tiêm là 36.152.556 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 29.094.447 liều, tiêm mũi 2 là 7.058.109 liều.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 464.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.800 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến sáng 24/9 đã vượt 231 triệu ca, trong đó trên 4,74 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 107.000 ca), Anh (36.710 ca) và Ấn Độ (30.180 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.608 ca), Nga (820 ca) và Mexico (811 ca).

Tại khu vực ASEAN, trong ngày 23/9, có 8 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 59.400 ca mắc COVID-19 và 1.214 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 11.717.418 ca, trong đó 256.651 người tử vong.

Tiền Giang: Thí điểm quản lý, chăm sóc F0 tại nhà ở TP Mỹ Tho

Ông Nguyễn Thành Công, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện nay, toàn thành phố có 7.435 F0. Để triển khai điều trị F0 tại nhà, thành phố phối hợp với Hội Y học tỉnh Tiền Giang huy động nguồn lực phục vụ công tác điều trị và công tác phòng, chống dịch.

Kế hoạch chăm sóc F0 tại nhà là rất quan trọng, có thể giúp giảm đến 80% lượng người cần chăm sóc tại bệnh viện, chỉ còn khoảng 20% cần cán bộ y tế trong bệnh viện chăm sóc nên sẽ giảm áp lực cũng như việc chăm sóc cũng tốt hơn rất nhiều. Điều này góp phần quan trọng trong việc giảm bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Nhiều người nhiễm cũng có nhu cầu được theo dõi, điều trị tại nhà để tâm lý thoải mái và có điều kiện ăn uống, sinh hoạt tốt hơn. Một ưu điểm khác của việc cách ly F0 ở nhà là giảm lây chéo, giảm quá tải cho cơ sở thu dung điều trị.

Trong giai đoạn thí điểm, thành phố sẽ thực hiện quy mô tối đa quản lý 200 F0 tại nhà. Sau thí điểm, thành phố sẽ có đánh giá mô hình, điều chỉnh quy mô để phù hợp với diễn biến dịch bệnh và điều kiện thực tế của địa phương.

TP Mỹ Tho đã thành lập Trung tâm điều trị COVID-19 tại nhà, tiếp nhận danh sách người nhiễm đủ điều kiện theo dõi điều trị tại nhà và phân công bác sĩ, điều dưỡng phụ trách theo dõi, hỗ trợ điều trị.

Song song đó, Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn cho người nhiễm và người ở chung nhà với người nhiễm thực hiện cách ly y tế; hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt, cách tự theo dõi sức khỏe và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe; cập nhật tình trạng sức khỏe người nhiễm hằng ngày…

Đắk Lắk: Thêm 29 trường hợp mắc COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, ngày 23/9 tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 1 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng, 20 trường hợp trong khu cách ly tập trung và 8 trường hợp trong khu phong tỏa.

Cũng trong ngày 23/9, toàn tỉnh có thêm 33 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi, đủ điều kiện xuất viện để tiếp tục theo dõi và giám sát sức khỏe tại nhà.

Như vậy, tính đến chiều 23/9, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.741 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 1.112 bệnh nhân đã điều trị khỏi, 616 trường hợp đang điều trị,13 trường hợp tử vong.

Hải Dương: Công an huyện Gia Lộc thông báo tìm người liên quan đến ca mắc COVID-19

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 N.T.B. ở thôn Nghiên Phấn, xã Gia Xuyên (TP Hải Dương), Công an huyện Gia Lộc vừa có thông báo khẩn, đề nghị những ai đến 4 địa điểm sau nhanh chóng khai báo y tế:

- Cửa hàng xăng dầu Tân Bình, xã Gia Tân (Gia Lộc), từ 16 giờ ngày 17/9 - 8 giờ ngày 18/9.

- Cửa hàng sửa chữa xe, làm lốp của anh Trương Đình Huỳnh, xã Gia Tân (Gia Lộc), cạnh cửa hàng xăng dầu Tân Bình, từ 15 giờ 30 - 16 giờ 30 ngày 17/9.

- Cửa hàng bán hoa của chị Nguyễn Thị Luyến, thôn Hoàng Kim, xã Yết Kiêu (Gia Lộc) từ 9 giờ - 9 giờ 30 ngày 21/9.

- Cửa hàng tạp hóa của chị Đoàn Thị Dịu, thôn Vân Am, xã Yết Kiêu từ 10 giờ - 10 giờ 15 ngày 21/9.

Trước đó, Công an TP Hải Dương cũng phát đi thông báo khẩn tìm người đến những nơi có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.