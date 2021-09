Sáng 22/9: Hơn 5.130 ca Covid-19 nặng đang điều trị; Quy định về đi lại tại Bình Dương, Long An thế nào?

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận vượt mốc 700.000 ca mắc COVID-19, hơn 475.000 người bệnh đã được chữa khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn 5.130 ca nặng. Bình Dương, Long An đã đưa ra một số hướng dẫn về đi lại của người dân trên địa bàn...

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 707.436 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.189 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 702.972 ca, trong đó có 470.164 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 18/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Kon Tum, Thái Bình, Lạng Sơn.

+ Có 03 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (348.220), Bình Dương (183.314), Đồng Nai (41.432), Long An (30.850), Tiền Giang (13.375).



Hiện đang có hơn 5.130 ca COVID-19 nặng đang điều trị

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 21/9 là: 11.017 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 475.343

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.133 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.210

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 892

- Thở máy không xâm lấn: 160

- Thở máy xâm lấn: 838

- ECMO: 33

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 240 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (184), Bình Dương (41), Kiên Giang (3), Bình Thuận (3), Long An (2), Khánh Hòa (1), Hà Tĩnh (1), An Giang (1), Đà Nẵng (1), Bình Phước (1), Tiền Giang (2).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 229 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.545 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 199.004 xét nghiệm cho 393.435 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 17.036.205 mẫu cho 49.303.660 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 35.071.714 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 28.288.007 liều, tiêm mũi 2 là 6.783.707 liều.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 22/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 230.231.346 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.720.846 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 415.777 và 7.575 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 206.955.503 người, 18.684.209 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 100.133 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 94.060 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh (31.564 ca) và Thổ Nhĩ Kỳ (29.338 ca). Mỹ cũng đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.609 người chết; tiếp theo là Nga (812 ca) và Brazil (406 ca). Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 43.208.477 người, trong đó có 696.357 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.529.986 ca nhiễm, bao gồm 445.799 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.247.667 ca bệnh và 591.440 ca tử vong

TP HCM: Còn khoảng 700.000 phản ánh về cập nhật thông tin tiêm vaccine COVID-19

Tối 21/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay TP vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine để tăng tỉ lệ bao phủ trong cộng đồng, tạo điều kiện để nới lỏng giãn cách và phục hồi kinh tế.

Theo HCDC, TP đã huy động nguồn lực của quận, huyện và thanh niên tình nguyện triển khai cập nhật dữ liệu để hoàn thiện hệ thống dữ liệu về tiêm chủng vaccine COVID-19.

Hiện còn khoảng 700.000 phản ánh về cập nhật thông tin tiêm chủng. Nếu tổ chức 1 ngày 3 tổ làm việc, với gần 200 người tham gia, trong tuần này sẽ cập nhật, chỉnh sửa xong thông tin.

Người dân từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 1, có thể đăng ký tiêm vaccine bằng cách gửi tin nhắn đến tổng đài 8066 theo cú pháp MUI1 HoTen NamSinh QuanHuyen. Danh sách đăng ký tiêm vaccine của người dân sẽ được chuyển qua thư điện tử đến UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức để tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch của TP.

Tính từ 17 giờ ngày 20/9 đến 17 giờ ngày 21/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận TP HCM có thêm 6.521 trường hợp nhiễm mới. Trong đợt dịch thứ 4, TP đã có tổng cộng 348.220 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Bình Dương: Các điều kiện tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và điều kiện được ra đường

Sở Y tế tỉnh Bình Dương ban hành văn bản hướng dẫn các điều kiện tham gia sản xuất tại doanh nghiệp và điều kiện được ra đường.

Theo đó, điều kiện được tham gia sản xuất tại các doanh nghiệp gồm: 100% lao động phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine đủ 14 ngày, trước khi vào công ty phải được xét nghiệm ít nhất 2 lần (ngày thứ 1 và thứ 4).

Sau khi vào công ty, doanh nghiệp, người lao động phải được bố trí tại nơi cách ly tạm thời ít nhất thêm 3 ngày, xét nghiệm test nhanh có kết quả âm tính vào ngày thứ 3 (hoặc xét nghiệm bằng PCR). Lúc này công nhân, người lao động mới được tham gia vào hoạt động sản xuất. Công ty, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm 5K trong thời gian tổ chức sản xuất.

Trong quá trình sản xuất, cần thực hiện test nhanh hàng tuần (mỗi 7 ngày/lần). Nếu kết quả âm tính, được tiếp tục tham gia sản xuất.

Trước khi ra khỏi công ty, doanh nghiệp về nơi ở nơi trọ phải thực hiện test nhanh; nếu kết quả âm tính thì được về nơi ở nơi trọ. Nếu kết quả dương tính, xử lý như hướng dẫn ở phần trên.

Các thành viên được ra đường gồm lực lượng tham gia phòng chống dịch đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc F0 khỏi bệnh đã hoàn thành theo dõi tại nhà 14 ngày; các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, thiên tai.

Người dân chỉ được được ra ngoài mua thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, vận chuyển hàng hóa, tham gia sản xuất trong trường hợp đã tiêm 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine COVID-19 ít nhất 14 ngày và F0 đã khỏi bệnh, hoàn thành theo dõi tại nhà 14 ngày và phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K.

Long An: Áp dụng 'thẻ COVID' trong quá trình người dân di chuyển trên địa bàn

Thẻ Covid gồm "thẻ xanh COVID" và "thẻ vàng Covid".

Người có thẻ xanh COVID là những cá nhân đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ 02 mũi vaccine đối với loại tiêm 2 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm mũi thứ 2; Tiêm 01 mũi vaccine đối với loại 1 mũi và đủ 14 ngày sau khi tiêm; F0 được điều trị khỏi bệnh (bao gồm tại cơ sở y tế hoặc tại nhà) được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận ra viện hoặc hoàn thành điều trị theo quy định (không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy).

Người có thẻ vàng COVID là phải đáp ứng một trong những điều kiện sau: Người đã tiêm 01 mũi vaccine đối với loại phải tiêm 2 mũi (đủ 14 ngày sau khi tiêm); Có kết quả xét nghiệm PCR định kỳ âm tính, tần suất xét nghiệm là 3 ngày/lần và đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử (hệ thống này cũng được dùng để cấp và gia hạn thẻ).

Bên cạnh đó, Long An lưu ý những người khi có đủ điều kiện thẻ xanh COVID, thẻ vàng COVID nhưng làm việc trong môi trường quy định (như giáo viên, công nhân lao động,...) phải thực hiện việc xét nghiệm định kỳ theo quy định.

Thẻ xanh, thẻ vàng COVID có giá trị thay thế giấy đi đường. Cụ thể, người có thẻ xanh COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh.

Người có thẻ vàng COVID được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh.

Riêng người đáp ứng điều kiện thẻ vàng COVID là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước (kể cả cơ quan, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh), nếu có giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị thì được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh để đi làm hoặc đi công tác.