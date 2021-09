Sáng 21/9: Hơn 464.300 ca Covid-19 đã chữa khỏi; Hà Nam tìm người đến các địa điểm liên quan đến chùm F0

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 695.744 ca mắc COVID-19, hơn 464.300 ca đã được chữa khỏi; Hà Nam ra thông báo khẩn tìm người đã đến các địa điểm liên quan đến chùm F0 xã Phù Vân

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 695.744 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 691.285 ca, trong đó có 459.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

+ Có 06 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Hà Tĩnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP HCM (341.699), Bình Dương (179.705), Đồng Nai (40.842), Long An (30.596), Tiền Giang (13.270).



Ngành y tế Hà Nam xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân trên địa bàn TP Phủ Lý và một số khu công nghiệp. Ảnh: minh hoạ

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/9 là: 6.821 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 464.326

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.521 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.473

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 854

- Thở máy không xâm lấn: 399

- Thở máy xâm lấn: 766

- ECMO: 29

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 234 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.305 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 195.451 xét nghiệm cho 413.463 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.837.201 mẫu cho 48.910.225 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 34.553.590 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.913.529 liều, tiêm mũi 2 là 6.640.061 liều.

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 21/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 229.698.157 ca, trong đó có 4.711.126 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 206 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 18 triệu ca và trên 98.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 20/9, thế giới có 136 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 105 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 43.026.099 ca mắc và 693.134 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33 triệu ca mắc và trên 445.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 21 triệu ca bệnh, trong đó trên 590.000 ca tử vong.

TP HCM: Thần tốc lấy mẫu xét nghiệm chỉ bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cho biết, từ nay đến ngày 30/9, Thành phố sẽ triển khai thần tốc lấy mẫu xét nghiệm chỉ bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên.

Theo đó, tại các "vùng đỏ" và "vùng cam", Thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân trên địa bàn, trừ các trường hợp F0 đã được xác định trong vòng 14 ngày gần đây và các trường hợp F0 đã xuất viện hoặc khỏi bệnh; lặp lại sau mỗi 2 ngày, làm liên tục 3 lần trong 7 ngày.

Tại các "vùng vàng", "vùng xanh" và "vùng cận xanh", Thành phố thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình. Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước, ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine, người tiếp xúc với nhiều người khác, không chọn người đại diện đã từng là F0 và lặp lại sau 4 ngày, làm liên tục 2 lần.

Các hộ gia đình đã có ca xác định dương tính lần trước sẽ không thực hiện xét nghiệm ở những lần giám sát tiếp theo. Toàn bộ hộ gia đình của trường hợp có ca dương tính được quản lý, theo dõi theo quy định tại địa phương. Nếu phát sinh trường hợp dương tính mới trong hộ gia đình thì tiếp tục cập nhật vào hệ thống giám sát, chăm sóc, theo dõi và điều trị

Các hộ gia đình có ca dương tính phải được căng dây phong tỏa và dán biển đỏ cảnh báo trước cửa nhà theo quy định.

Tính từ 17 giờ ngày 19/9 đến 17 giờ ngày 20/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 5.171 trường hợp nhiễm mới tại TP HCM, giảm 325 trường hợp so với ngày trước. Cũng trong 24 giờ qua, Thành phố ghi nhận thêm 163 trường hợp tử vong

Hà Nam: Tìm người đến các địa điểm liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 ở xã Phù Vân

Trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 liên quan đến các ca dương tính mới được phát hiện, đêm (20/9) ngành y tế tỉnh Hà Nam huy động khẩn lực lượng từ 6 trung tâm y tế trong toàn tỉnh và 4 bệnh viện (BV Sản-Nhi, BV Đa khoa tỉnh, BV Mắt, BV Y học Cổ truyền) thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các hộ dân ở 7 phường, xã trên địa bàn TP Phủ Lý và một số công ty ở Khu công nghiệp Châu Sơn.

Các phường, xã được lấy mẫu gồm: Phù Vân, Kim Bình, Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Thanh Châu, Liêm Chính, Quang Trung.

Ở các phường, xã, mỗi hộ dân cử một người có nguy cơ nhất trong gia đình đi lấy mẫu. Người dân ở thôn, tổ dân phố nào lấy mẫu tại địa điểm của thôn, tổ dân phố đó, thường là các nhà văn hóa, hoặc trạm y tế, trường học,…Ở các công ty, công nhân được yêu cầu không về nhà, việc lấy mẫu được thực hiện tại công ty.

Cũng liên quan đến chùm ca bệnh mới phát hiện, chiều ngày 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam đề nghị, những ai đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân Đ.T.T (BN687.470) từ ngày 4/9/2021 đến 15/9/2021 tại Công ty đồ chơi Dream 1, Khu công nghiệp Châu Sơn, TP. Phủ Lý.

* Những ai đến khu vực trả kết quả tại UBND xã Phù Vân (TP. Phủ Lý) sáng ngày 06/9/2021;

* Những ai đến Bệnh viện đa khoa Việt Mỹ, địa chỉ: QL 1A, phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý từ 7h30 đến 8h30 ngày 19/9/2021;

* Những ai đã đến quán bia Sông Châu, ở đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện (TP. Phủ Lý) vào 20 giờ ngày 13/9/2021.

Liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng:

+ Sở Y tế tỉnh Hà Nam: 0988.826.373;

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam: 0983.199.839 hoặc 0915.028.963.

Để được theo dõi sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đắk Lắk: Thêm 36 ca mắc COVID-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, ngày 20/9, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thêm 36 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 22 trường hợp trong cộng đồng và 14 trường hợp trong các khu cách ly tập trung.

Cũng trong ngày 20/9, toàn tỉnh có thêm 28 bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi.

Tính đến ngày 20/9, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 1.677 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 713 trường hợp, 12 trường hợp tử vong và có 952 bệnh nhân đã điều trị khỏi.

Chiều 20/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP. Buôn Ma Thuột đã ban hành Quyết định 6622/QĐ-BCĐ về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 tại phường Tân Hòa.