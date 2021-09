Sáng 20/9: Gần 5.400 ca Covid-19 nặng đang điều trị; 15 địa phương qua 14 ngày chưa ghi nhận F0 trong nước

Việt Nam hiện đã điều trị khỏi hơn 457.000 bệnh nhân COVID-19 trên tổng số 687.063 ca mắc. Trong các bệnh nhân đang điều trị có gần 5.400 ca nặng; 15 địa phương qua 14 ngày chưa ghi nhận F0 trong nước. Bộ Y tế cấp thêm vaccine COVID-19 cho TP HCM.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 687.063 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.983 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 682.617 ca, trong đó có 454.731 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 15/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (336.528), Bình Dương (178.295), Đồng Nai (39.973), Long An (30.328), Tiền Giang (13.059).



Gần 5.400 ca COVID-19 nặng đang điều trị.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 19/9 là: 9.137 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 457.505

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.396 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.443

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 931

- Thở máy không xâm lấn: 202

- Thở máy xâm lấn: 788

- ECMO: 32

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 246 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 230.804 xét nghiệm cho 443.937 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 16.641.750 mẫu cho 48.496.762 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 34.095.243 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.577.472 liều, tiêm mũi 2 là 6.517.771 liều.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 346.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.600 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 229 triệu ca, trong đó trên 4,7 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 31.000 ca), Ấn Độ (30.809 ca) và Anh (29.612 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (793 ca), Mexico (765 ca) và Iran (391 ca). Châu Á đến nay vẫn đang là điểm nóng dịch COVID-19 trên toàn thế giới, với tổng số ca mới hằng ngày ở mức cao nhất so với khu vực khác. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ, Philippines, Iran, Thái Lan là những nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất khu vực này, dao động từ khoảng 13.500 đến 31.000 ca. Đến nay, châu Á có tổng cộng 74,1 triệu ca mắc, trong đó có trên 1,09 triệu ca tử vong do COVID-19. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về cả ca mắc và tử vong, lần lượt là trên 42,8 triệu và gần 692.000 ca.

TP HCM: Bộ Y tế đã phân bổ thêm 54.700 liều vaccine Astra Zeneca

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP HCM, hiện các bệnh viện tại TP HCM đang điều trị cho 41.193 bệnh nhân, trong đó có 3.459 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.350 bệnh nhân nặng đang thở máy và 21 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Về tiến độ tiêm vaccine, theo thống kê, đến hết ngày 18/9, Thành phố đã tiêm được 8.735.784 mũi vaccine COVID-19; trong đó, tổng số mũi 1 là 6.728.803, mũi 2 là 2.006.981, số người được tiêm trên 65 tuổi và người có bệnh nền là 1.025.251 người

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, các quận, huyện vẫn tiếp tục tiêm vét vaccine cho các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đã đủ thời gian. Qua ghi nhận, các quận, huyện có tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cao nhất gồm Quận 11 đạt tỷ lệ 43%, Quận 10 đạt 41%, huyện Cần Giờ đạt 39%, huyện Hóc Môn đạt 37%...

Bộ Y tế đã phân bổ thêm cho TP HCM 54.700 liều vaccine Astra Zeneca. Hiện số vaccine này đã được đưa về các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Bình Dương: Gần 140.000 bệnh nhân COVID-19 điều trị khỏi

Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo, ngày 19/9 tỉnh ghi nhận 2.332 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong đợt dịch thứ tư đến nay lên 178.295 ca.

Trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh liên tục giảm, điển hình ngày 18/9 số ca mắc giảm 1.136 ca so với ngày 17/9; ngày 19/9 giảm 545 ca so với ngày 18/9. Trong tổng số 2.332 ca mắc mới, phát hiện trong khu phong tỏa chiếm tỷ lệ nhiều nhất, với 2.036 ca; 154 ca phát hiện trong khu cách ly; 71 ca phát hiện tại hiện cơ sở y tế và 71 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng.

Cũng trong ngày 19/9, toàn tỉnh có 3.997 ca khỏi bệnh, xuất viện, tăng 841 người so với ngày 18/9. Tính đến nay toàn tỉnh có 139.807 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện.

Trong ngày, tầng 1A có số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện nhiều nhất, với 3.165 người; tiếp đó là 3 tầng điều trị với 832 người. Đặc biệt, trong ngày, 2 khu điều trị bệnh nhân nặng tại tầng 3 cũng ghi nhận 54 bệnh nhân xuất viện và có bệnh nhân xuất viện nhiều hơn tầng 2 (19 người).

Tích lũy, đến nay toàn tỉnh có 1.876 bệnh nhân nặng khỏi bệnh, xuất viện.

Đắk Lắk: Ghi nhận 67 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng ngày19/9

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngày 19/9 tỉnh ghi nhận 77 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 67 trường hợp trong cộng đồng, còn lại ở các khu cách ly tập trung, liên quan đến chùm ca bệnh tại địa phương.

Cụ thể, thị xã Buôn Hồ ghi nhận 60 trường hợp, trong đó có 59 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, và 1 trường hợp ở khu cách ly tập trung.

Huyện Krông Búk ghi nhận 11 trường hợp gồm 7 trường hợp trong cộng đồng; 4 trường hợp đã được cách ly tập trung, có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại địa phương.

Huyện Ea H'leo ghi nhận 3 trường hợp, gồm 2 trường hợp đã được cách ly tập trung, 1 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến chùm ca bệnh tại buôn Kdruh, xã Ea Nam.

Huyện Cư Kuin 3 trường hợp trú tại buôn Pu Huê, buôn Ciêt và buôn Kniết, xã Ea Ktur, đã được cách ly tập trung.

Cũng trong ngày 19/9, toàn tỉnh có 59 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh.

Tính đến chiều 19/9, tỉnh Đắk Lắk có 1.641 trường hợp mắc COVID-19, trong đó đang điều trị 705 trường hợp, 924 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh và 12 trường hợp tử vong.