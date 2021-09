Sáng 15/9: Gần 398.500 ca Covid-19 đã khỏi; TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ở nơi khác

Gần 398.500 bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi; TP HCM yêu cầu tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 tại địa phương khác; Người dân TP Dĩ An tỉnh Bình Dương được đi lại giữa các "vùng xanh" khi đã tiêm đủ 2 mũi vacccine...

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 635.055 ca mắc COVID-19, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.455 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 630.661 ca, trong đó có 395.687 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Chaâu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (309787), Bình Dương (162847), Đồng Nai (36361), Long An (28865), Tiền Giang (12468).



Gần 398.500 ca COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 14/9 là 12.683, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 398.461

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.933 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.693

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.164

- Thở máy không xâm lấn: 132

- Thở máy xâm lấn: 910

- ECMO: 34

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 273 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.936 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.512.897 mẫu cho 45.095.067 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 30.348.920 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 24.727.517 liều, tiêm mũi 2 là 5.621.403 liều.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 226.560.812 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.660.997 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 463.623 và 8.333 ca tử vong mới. Số bệnh nhân bình phục đã đạt 203.199.695 người, 18.696.485 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 102.389 ca nguy kịch. Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 110.122 ca nhiễm mới; tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ (27.802 ca) và Ấn Độ (27.429 ca). Mỹ cũng đứng đầu về số ca tử vong mới với 1.672 người chết, tăng gần gấp đôi so với ca tử vong ghi nhận trong ngày 13/9 là 843 ca; tiếp theo là Nga (781 ca) và Brazil (659 ca). Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 42.248.276 người, trong đó có 682.077 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.315.450 ca nhiễm, bao gồm 443.527 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.019.830 ca bệnh và 587.797 ca tử vong.

TP HCM: Không được từ chối tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho ngươi đã tiêm mũi 1 ở địa phương khác

Sở Y tế TP HCM vừa có công văn nhắc nhở các điểm tiêm trên địa bàn TP không được từ chối tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ở địa phương khác.

Theo Sở Y tế, qua giám sát thực tế các địa điểm tiêm và phản ánh của người dân, Sở Y tế ghi nhận một số hạn chế như điểm tiêm có số lượng người dân ra tiêm rất ít dẫn đến năng suất đạt mũi tiêm thấp; một số nơi từ chối tiêm mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 tại địa phương khác.

Qua đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiêm vacccine khắc phục các hạn chế, cụ thể như sau: Các cơ sở y tế nhắc nhở các đội tiêm được phân công, hỗ trợ tiêm chủng vaccine COVID-19 không được từ chối tiêm mũi 2 cho người dân nếu mũi 1 đã tiêm ở địa phương khác;

Tiếp tục duy trì các đội tiêm đã thành lập, sẵn sàng lực lượng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu điều động thêm, nhằm đạt độ bao phủ toàn dân được tiêm mũi 1 và tiếp tục tiêm mũi 2 cho những người đủ thời gian theo quy định của từng loại vaccine.

Sở Y tế cũng yêu cầu UBND TP Thủ Đức và quận, huyện duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có; tiếp tục huy động lực lượng thực hiện đảm bảo công suất khoảng 200 - 250 mũi tiêm/ngày/đội tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ kế hoạch.

Chỉ đạo các bộ phận địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày để đảm bảo tiến độ, tận dụng hiệu quả nguồn lực đội tiêm. Sở Y tế sẽ điều các đội tiêm có số lượng người dân ra điểm tiêm ít để tăng cường cho các điểm tiêm có số lượng người dân đến tiêm nhiều nhằm đạt mũi tiêm theo tiến độ của thành phố.

Theo HCDC, tính đến ngày 13/9, TP HCM đã đạt trên 6,5 triệu mũi 1 (hơn 90% dân số trên 18 tuổi tại TP.HCM), trên 1,3 triệu mũi 2.

Bình Dương: Người dân TP Dĩ An được lưu thông giữa các "vùng xanh" khi tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 và là F0 đã khỏi

Ngày 14/9, Bình Dương ghi nhận 2.178 ca mắc mới, giảm 1.473 ca so với ngày 13/9. Trong ngày huyện Dầu Tiếng không khi nhận ca mắc mới, TP Thuận An tiếp tục là địa phương có số ca mắc cao với 1.284 ca. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 162.847 ca mắc COVID-19.

Về tình hình thu dung điều trị, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 7.194 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện là 119.300 người. Trong ngày tổng số bệnh nhân thu dung, điều trị mới (2.462 bệnh nhân) và số người nhiễm COVID-19 thấp hơn số bệnh nhân xuất viện. Hiện toàn tỉnh đang điều trị cho 48.658 bệnh nhân.

UBND TP Dĩ An vừa ban hành văn bản về việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo đó, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ "vùng đỏ", "vùng cam", nới lỏng các hoạt động "vùng xanh", "vùng vàng", kiên trì thần tốc xét nghiệm, tiêm vaccine, bóc tách F0 để chuyển hóa nhanh vùng đỏ, cam sang vàng, xanh và bảo vệ chặt, mở rộng thêm "vùng xanh" trên bản đồ COVID-19 thành phố.

Người dân được phép lưu thông giữa các "vùng xanh" trong phạm vi thành phố khi đáp ứng một trong các điều kiện: Đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19; đã tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 đủ 14 ngày kể từ ngày tiêm; là F0 được điều trị từ các cơ sở y tế được công nhận đã khỏi bệnh không quá 6 tháng (tất cả các trường hợp lưu thông phải mang theo giấy chứng nhận hoặc chứng minh trên Sổ sức khỏe điện tử ứng dụng trên các App, phần mềm điện thoại, thiết bị điện tử thông minh).

Thời gian cho phép hoạt động trong khung giờ từ 5 giờ sáng đến 20 giờ tối.

Tất cả các trường hợp được phép lưu thông phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K, bắt buộc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Người già, trẻ em, người có bệnh lý nền không tham gia lưu thông khi không thật sự cần thiết.