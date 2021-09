Sáng 14/9: Gần 1.100 ca Covid-19 nặng đang thở máy và ECMO; Người tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Long An được đi lại thế nào?

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 624.574 ca mắc COVID-19, trong đó 385.778 bệnh nhân đã khỏi. Hiện có gần 1.100 ca COVID-19 nặng phải thở máy và ECMO. Đã có quy định đi lại cho người tiêm đủ 2 mũi vaccine tại Long An.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 624.547 ca mắc COVID-19, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.348 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 620.165 ca, trong đó có 383.004 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 13/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (303.475), Bình Dương (160.669), Đồng Nai (35.584), Long An (28.486), Tiền Giang (12.366).



Gần 1.100 ca COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO tại các cơ sở điều trị (Ảnh minh hoạ)

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 13/9 là11.200 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 385.778

2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.035 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 3.805

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.131

- Thở máy không xâm lấn: 141

- Thở máy xâm lấn: 928

- ECMO: 30

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 279 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 240.234 xét nghiệm cho 771.109 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 15.207.904 mẫu cho 44.219.750 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 29.280.307 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 23.954.248 liều, tiêm mũi 2 là 5.326.059 liều

Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 14/9 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là 225.943.674 ca, trong đó có 4.651.105 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận trên 201 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là gần 19 triệu ca và trên 103.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Ngày 13/9, thế giới có 102 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới; 81 quốc gia/vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì đại dịch. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất với 42.013.330 ca mắc và 679.287 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 33 triệu ca mắc và trên 443.300 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 21 triệu ca bệnh, trong đó có 587.000 ca tử vong. Nhiều nước Á-Âu tình hình vẫn đáng ngại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới trong ngày cao nhất thế giới với trên 70.000 ca, trong khi 24h qua, Nga có số ca tử vong cao nhất (trên 700).

Long An: Người tiêm 2 mũi vaccine được đi lại trong vùng giãn cách theo chỉ thị 15

Tối 13/9, UBND tỉnh Long An đã có văn bản tiếp tục thực hiện việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 20/9.

Các địa bàn sẽ tiếp tục thực hiện bao gồm TP Tân An và một phần của các huyện, cụ thể:

- Huyện Đức Hòa gồm các xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Hựu Thạnh, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng, thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa.

- Huyện Bến Lức gồm thị trấn Bến Lức và các xã Mỹ Yên, Tân Bửu, Thanh Phú, Long Hiệp, Phước Lợi, An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Tân Hòa, Thạnh Đức, Nhựt Chánh.

- Huyện Cần Giuộc gồm xã Long Hậu (ấp 1, 3), xã Phước Lý (ấp Vĩnh Phước, Phước Lý), xã Long Thượng (ấp Long Thới, Tân Điền), thị trấn Cần Giuộc (7 khu phố Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên).

- Huyện Cần Đước: thị trấn Cần Đước.

- Huyện Thủ Thừa: thị trấn Thủ Thừa và các xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Mỹ An, xã Mỹ Lạc (ấp Mỹ Hòa).

Cũng theo văn bản này, đối với các xã, thị trấn còn lại của huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa và tất cả các địa bàn còn lại trên toàn tỉnh Long An thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15.

Các địa phương thực hiện chỉ thị 15 sẽ tiếp tục mở cửa các dịch vụ ăn uống, nhà hàng phục vụ mang đi, đồng thời duy trì hoạt động các trạm, chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 tại các vị trí ra, vào giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các địa phương trong tỉnh với các địa phương thuộc các tỉnh, thành lân cận.

Đặc biệt, theo văn bản này, từ 0h ngày 14/9, những người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 trong các khu vực thực hiện chỉ thị 15 có thể đi qua các trạm, chốt kiểm soát dịch.

Riêng những người đã tiêm 2 mũi vaccnie COVID-19 tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa nhưng nằm trong khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 thì có thể qua các trạm, chốt kiểm soát dịch nhưng chỉ đi lại trong phạm vi nội huyện.

Thanh Hoá: Thêm 7 ca mắc, có 1 ca ở cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, đến 18 giờ ngày 13/9/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19; trong đó có 1 bệnh nhân ghi nhận tại Thành phố Sầm Sơn là ca bệnh cộng đồng; 6 bệnh nhân còn lại đều được phát hiện trong khu phong tỏa và khu cách ly theo quy định.

