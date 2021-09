Liên quan đến 2 F0: Khẩn trương truy vết và xét nghiệm

(GLO)- Ngay sau khi tiếp nhận thông tin 2 tài xế xe tải dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Kon Tum đến nhiều địa điểm ở Gia Lai, ngành chức năng tỉnh đã khẩn cấp khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm 21-9, đồng thời triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.

Khẩn trương khoanh vùng, truy vết

Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, 2 tài xế xe tải là N.V.T. (SN 1988, trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và H.V.T. (SN 1994, trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải BKS 82C-055.05. Khi đến chốt Sao Mai vào chiều 21-9 thì cả 2 thực hiện test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đến 19 giờ ngày 21-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính.

Từ ngày 16 đến 21-9, 2 tài xế xe tải này đi nhiều nơi, đến nhiều địa điểm, tiếp xúc với nhiều người. Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, sau khi nắm thông tin, ngay trong đêm 21-9, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các lực lượng nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể, khoanh vùng Bến xe tải Đức Long, xưởng cơ khí Hoàng Anh Gia Lai, khoanh vùng tạm thời quán Mỳ Quảng Hải Oanh (thôn 4, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) và các địa điểm dịch tễ liên quan khác. Cụ thể là lấy mẫu 67 công dân liên quan đến Bến xe tải Đức Long, 65 công dân liên quan đến xưởng cơ khí Hoàng Anh Gia Lai. Qua xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính. Lực lượng chức năng tiến hành truy vết các F1, F2, trong đó: F1 là 17 người (Chư Păh 2 người, Đak Đoa 7 người, Pleiku 7 người, Chư Pưh 1 người); triển khai lấy mẫu 17 người F1, đều có kết quả âm tính; F2 là 26 người (Chư Păh 9 người, Đak Đoa 12 người, Chư Pưh 5 người). Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai truy vết thêm. Ngành Y tế đã tổ chức phun khử khuẩn tại các địa điểm dịch tễ liên quan, gia đình các công dân F1 và những hộ liền kề, khử khuẩn toàn bộ khu vực xưởng cơ khí Hoàng Anh Gia Lai, Bến xe Đức Long và các địa điểm dịch tễ có liên quan.

Lấy mẫu xét nghiệm tài xế trong khu vực Bến xe tải Đức Long Gia Lai. Ảnh: Bá Bính

Ông Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa-thông tin: Liên quan đến 2 địa điểm tại xã Tân Bình và xã Ia Băng, trong đêm 21-9, lực lượng chức năng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan và vẫn đang tiếp tục truy vết. Đồng thời, thông báo cho người dân tiếp xúc với các trường hợp trên đến khai báo y tế. Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu UBND huyện ra quyết định cách ly tập trung đối với F1 và cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp F2.

Tài xế không thực hiện đúng cam kết

Khi nhận thông tin về 2 trường hợp lái xe tải là F0 đến địa bàn tỉnh, ngay trong đêm 21-9, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP. Pleiku, huyện Đak Đoa, Chư Păh và các địa phương liên quan tập trung lực lượng khẩn trương truy vết nhanh các trường hợp F1, F2 liên quan. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Qua nắm bắt tình hình, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 21-9, xe ô tô tải BKS 82C-055.05 đến chốt kiểm soát cầu 110 do tài xế H.V.T. điều khiển trên xe có tài xế N.V.T. Lực lượng chức năng tại chốt đã thực hiện kiểm tra theo đúng quy trình, quy định.

Qua kiểm tra phương tiện và đối chiếu thông tin được biết: Xe ô tô tải này đã đăng ký mã QR Code “luồng xanh” nên được vào địa bàn Gia Lai để dỡ hàng hóa. Lực lượng chức năng tại chốt đã dán phiếu kiểm soát và cấp thẻ theo dõi màu vàng (đối với phương tiện vào địa bàn tỉnh rồi quay trở ra) và yêu cầu lái xe thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Sau đó, cho phép xe di chuyển về hướng TP. Pleiku và đã gửi thông tin, ảnh chụp, phiếu khai báo y tế để Công an TP. Pleiku phối hợp kiểm soát.

Qua xét nghiệm, các mẫu lấy trong đêm 21-9 liên quan đến 2 lái xe tải đều âm tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện

Công an TP. Pleiku đã thông báo cho Công an phường Trà Bá cử cán bộ đến xác minh và xác định xe ô tô BKS 82C-055.05 có đến Bến xe Đức Long giao hàng lúc 8 giờ 30 phút ngày 21-9, sau đó thì rời đi. Tuy nhiên, tài xế không thực hiện đúng cam kết là trở về TP. Hồ Chí Minh ngay mà tiếp tục đi bốc dỡ hàng hóa ở một số nơi như khu vực trạm Sao Mai và một số địa điểm khác tại TP. Pleiku. “Việc lái xe tải không thực hiện đúng như cam kết, vi phạm quy định về công tác phòng-chống dịch trên địa bàn, Công an tỉnh chỉ đạo Công an TP. Pleiku lập hồ sơ tham mưu xử lý nghiêm theo quy định”-Đại tá Sơn nói.

Theo Công an tỉnh, từ ngày 28-5-2021 đến nay, 9 trường hợp là tài xế xe vận tải từ địa bàn vùng có yếu tố dịch tễ về địa bàn tỉnh sau đó lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Số lượng tài xế vận tải đến địa bàn tỉnh rất lớn với khoảng 2.000 phương tiện vận tải/ngày, trong đó có khoảng 700 phương tiện đi qua địa bàn và 1.300 phương tiện ở lại hoặc quay ngược trở ra và chủ yếu tập trung tại TP. Pleiku. Đây là nguồn lây nhiễm Covid-19 rất lớn đối với địa bàn tỉnh nếu như không được quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Trước tình hình đó, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chốt kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người và phương tiện vào địa bàn, chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác nắm hộ, nắm người, quản lý địa bàn dân cư chặt chẽ đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.