Hơn 1 triệu liều vắc-xin Abdala sẽ về Việt Nam cùng chuyên cơ Chủ tịch nước

Cuba đã bàn giao 1,05 triệu liều vắc-xin Abdala để chuyển về Việt Nam, kịp thời tham gia phục vụ công tác phòng chống Covid-19.





Sáng sớm ngày 24-9 (giờ Cuba), đại diện của Trung tâm công nghệ sinh học và di truyền (CIGB), đơn vị nghiên cứu và sản xuất vắc-xin Abdala đã bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba số lượng 900 ngàn liều vắc-xin Abdala. Đại diện Bộ Quốc phòng Cuba cũng đã bàn giao cho tuỳ viên quốc phòng Việt Nam tại Cuba 150 ngàn liều vắc-xin Abdala.



Đưa vắc-xin Abdala lên chuyên cơ của Chủ tịch nước





Tổng số vắc-xin trên là 1,05 triệu liều đã được đưa lên chuyên cơ của Chủ tịch nước để chuyển về Việt Nam, kịp thời tham gia phục vụ công tác phòng chống Covid-19.



Chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Cấp cao Việt Nam từ ngày 18 đến 20-9 đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện mục tiêu đặt ra với nhiều nội dung thể hiện mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước và với việc thỏa thuận mua 10 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Abdala của Cuba.



Sau khi kết thúc thăm Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Cấp cao Việt Nam đã tới New York, Mỹ để tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 76 (LHQ) và thực hiện nhiều hoạt động song phương.



Trong chuyến thăm Cuba, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Công nghệ sinh học - CIGB thuộc Tập đoàn Sinh dược Cuba.



TS Martinez Diaz, Chủ tịch Tập đoàn Sinh dược Cuba, cho biết chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, tập đoàn đã sản xuất 27 sản phẩm thuốc, trong đó có 17 sản phẩm liên quan đến đại dịch Covid-19 và hiện đã được Cục Quản lý dược Cuba cho phép sử dụng.



"Kết quả nổi bật nhất của Trung tâm là việc sản xuất được 5 loại vắc-xin. Với 5 loại vắc-xin này, hiện nay chúng tôi tiêm chủng được 40% dân số Cuba và dự kiến cuối tháng 11 tiêm chủng 100% dân số và điều đáng mừng là hiệu quả của vắc-xin Abdala là 99,92%"- TS Martinez Diaz nhấn mạnh và cho hay loại vắc-xin này được sản xuất trong bối cảnh Cuba đang lây lan loại biến thể Alpha và Beta, và mới đây bắt đầu xuất hiện biến thể Delta.



TS Martinez Diaz khẳng định qua kết quả thử nghiệm cho thấy vắc-xin Abdala đủ khả năng ngăn chặn sự tác động của biến thể Delta. Sau khi tiêm vắc-xin tỷ lệ người mắc và tử vong do dịch giảm hẳn. Đặc biệt, ở 4 quận người dân đã được tiêm vắc-xin thì tỷ lệ tử vong giảm 6 lần so với các quận tiêm sau.



Tập đoàn Sinh dược Cuba đã bắt đầu hợp tác với Việt Nam để sản xuất và phân phối vắc-xin này. TS Martinez Diaz đề xuất cùng Việt Nam mở rộng hợp tác, có thể cùng phối hợp xây dựng dự án nghiên cứu hoặc thành lập công ty liên doanh sản xuất một số loại sinh phẩm.



Tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã thông báo Việt Nam và Cuba ký hợp đồng chính thức mua 5 triệu liều vắc-xin Abdala của Cuba. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đây mới chỉ là bước đầu trong việc thực hiện hợp đồng mua 10 triệu liều vắc-xin Abdala của Cuba.



Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Cuba mau chóng gửi hồ sơ liên quan để Việt Nam khẩn trương cấp phép vắc-xin cho trẻ em và nhanh chóng đàm phán thêm 5 triệu liều vắc-xin cho trẻ em.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến đại diện hai nước Việt Nam - Cuba ký kết hợp đồng mua 5 triệu liều vắc-xin Abdala, đại diện Công ty Cổ phần Vắc-xin và sinh phẩm DS-BIO cũng cùng Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học ký biên bản ghi nhớ về việc mua 5 triệu liều vắc-xin Soberana cho trẻ em.



Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết việc mua vắc-xin cho trẻ em sẽ nhanh chóng được tiến hành sau khi loại vắc-xin này được cấp phép ở Việt Nam.



Trước đó, ngày 20-9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 109 về mua vắc-xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học Cuba sản xuất.



Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với việc mua vắc-xin Abdala, trong đó có việc tiếp nhận đủ số lượng 10 triệu liều.



Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ sinh học Cuba không phải thực hiện bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.



Bộ Y tế trước đó cũng đã phê duyệt có điều kiện vắc-xin Abdala của Cuba. Vắc-xin Abdala được sản xuất tại Công ty AICA Laboraries, Base Businies Unit (BBU) AICA – Cuba và xuất bán thành phẩm, đóng gói 2 cấp tại Trung tâm Di truyền và Công nghệ sinh học Cuba.



Tại Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và Sinh phẩm y tế là nơi đề nghị phê duyệt vắc-xin này.



Mỗi liều vắc-xin có 50 mcg vắc-xin protein tái tổ hợp chưa vùng liên kết với thụ thể (RBG) của virus SARS-CoV-2 bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vắc-xin được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml

Thế Dũng từ New York, Mỹ

(Dẫn nguồn NLĐO)