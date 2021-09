Gia Lai: Sáng 23-9, ghi nhận 1 ca mắc Covid-19

(GLO)- Sáng 23-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 22-9 đến 7 giờ ngày 23-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.080 người, trong đó ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.





Trường hợp dương tính mới ghi nhận là lái xe tải di chuyển từ thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) về Gia Lai, đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 đèo An Khê và thực hiện test nhanh kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.

Lực lượng chức năng TP. Pleiku truy vết các trường hợp liên quan các ca F0 tại tỉnh Kon Tum. Ảnh: Bá Bính



Như vậy, tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 23-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 530 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Hiện có 253 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 2 ca tử vong, 275 người đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa (trong đó có 86 trường hợp tái dương tính).



Theo đó, trường hợp thực hiện test nhanh tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chiều 22-9 là P.C.Q (SN 1993) là lái xe tải, địa chỉ tại thôn An Hòa (xã Phú An, huyện Đak Pơ). Lịch trình di chuyển như sau: Từ ngày 10-9 đến 19-9: ở tỉnh Đồng Nai. Từ 8 giờ sáng 22-9: ở tỉnh Bình Định. Ngày 22-9, khoảng 11-12 giờ: chốt kiểm soát Covid-19 đèo An Khê. Khoảng 13-14 giờ: Trung tâm Y tế thị xã An Khê.



Tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê, P.C.Q. (lái xe) và P.P.Q. (phụ xe) được thực hiện test nhanh, kết quả: P.C.Q. dương tính với SARS-CoV-2, còn P.P.Q. có kết quả âm tính.



Về tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19: Các đơn vị y tế tiếp tục triển khai tiêm vắc xin do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp. Trong ngày 22-9, đã tiến hành tiêm vắc xin Astra Zeneca mũi 2 cho nhóm đối tượng đã tiêm mũi 1 với 4.400 liều, lũy kế đợt này tiêm được 5.960 liều/38.000 liều (mới được cấp), tỷ lệ 15,7%; tiêm vắc xin Pfizer với 116 liều, lũy kế đợt này tiêm được 302 liều/3.510 liều (mới được cấp), tỷ lệ 8,6%.



Ngày 22-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND về việc tăng cường kiểm soát các phương tiện đi vào địa bàn tỉnh. Về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh Gia Lai; tính đến 17 giờ ngày 22-9, tỉnh Gia Lai đã thực hiện hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 27,8 tỷ đồng.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... phải kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý. Đề nghị người dân toàn tỉnh luôn nâng cao cảnh giác nhưng không hoang mang, lo lắng; tích cực đồng hành và thực hiện tốt các giải pháp phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh; thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ phòng-chống dịch hiệu quả.



