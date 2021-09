Gia Lai: Sáng 17-9, ghi nhận 1 ca tái dương tính với SARS-CoV-2

(GLO)- Sáng 17-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 16-9 đến 7 giờ ngày 17-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.078 người, trong đó ghi nhận 1 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Phú Thiện, trường hợp này đã được điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà.





Tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 17-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 527 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 75 trường hợp tái dương tính, 2 trường hợp tử vong); đã xuất viện 267 trường hợp, còn lại đang được điều trị tại các Bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh.

Lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho người dân khu vực phong tỏa thôn 2 (xã An Phú, TP. Pleiku) vào chiều 14-9. Ảnh: Bá Bính



Liên quan đến chuỗi ca bệnh tại Quân đoàn 3, các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 4, vào ngày thứ 13 đối với 960 người liên quan, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.



Đối với các trường hợp tái dương tính, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã cùng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đánh giá một cách khoa học, kỹ lưỡng để có giải pháp khuyến cáo, hướng dẫn chặt chẽ.



Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 970/KH-UBND ngày 20-7-2021 của UBND tỉnh về tổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách từ vùng dịch về địa phương, chiều 14-9-2021, tỉnh Gia Lai đã tổ chức đón 247 công dân Gia Lai đang làm việc, sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai có hoàn cảnh khó khăn về tỉnh an toàn và thực hiện cách ly tập trung theo quy định, trong đó có 209 phụ nữ mang thai, 37 trẻ em đi cùng và 1 người nhà phụ nữ mang thai. Đến sáng ngày 17-9, đã có 4 thai phụ sinh con an toàn, trong đó có 1 trường hợp thai phụ chuyển dạ và em bé đã chào đời an toàn ngay trên đường về. Hiện tất cả các thai phụ và trẻ em đều được theo dõi và cách ly theo quy định.



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh và huy động xã hội hóa, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức trao quà trung thu cho 116 trẻ em dưới 16 tuổi đang được cách ly, điều trị (đang cách ly tập trung 94 em, đang điều trị tại các cơ sở y tế 22 em) để động viên, khích lệ tinh thần các em vui đón Tết Trung thu lành mạnh, an toàn.



Tiểu ban Truyền thong, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 đã ban hành Kế hoạch Truyền thông chống dịch Covid-19 với thông điệp "Phòng dịch tốt, giám sát hiệu quả, công nghệ thống nhất" (thời gian từ 15-9 đến ngày 22-9-2021), trong đó đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông cần lưu ý làm rõ, truyền thông có điểm nhấn đối với những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phân tích, so sánh dựa trên cơ sở số liệu và đánh giá khoa học đối với tình hình diễn biến của dịch bệnh và kết quả của công tác dự phòng, điều trị, công tác đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cho cuộc sống tiếp tục trở lại bình thường.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN