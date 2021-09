Gia Lai: Ngày 11-9, có 4 ca tái dương tính với SARS-CoV-2, ghi nhận ca tử vong do Covid-19

(GLO)- Chiều 11-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 10-9 đến 16 giờ ngày 11-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 1.205 người, trong đó ghi nhận 4 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà (huyện Krông Pa 2 trường hợp; huyện Đak Đoa và TP. Pleiku mỗi địa phương 1 trường hợp).





Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn huyện Krông Pa. Ảnh: Như Nguyện

Như vậy, tính từ ngày 28-5-2021 đến 17 giờ ngày 11-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 522 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 60 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 227 trường hợp, hiện có 358 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.



Về trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai là bệnh nhân V.N.T. (SN 1949, tổ 5, thị trấn Phú Túc, huyện KrôngPa).



Theo đó, bệnh nhân T. dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 vào ngày 28-8-2021, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai. Ngày 31-8-2021, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, chẩn đoán: suy hô hấp/viêm phổi nặng do vi rút Corona/tăng huyết áp/đái tháo đường type 2/bệnh mạch vành đặt Stent/đột quỵ não cũ/phì đại tiền liệt tuyến. Bệnh nhân tử vong lúc 23 giờ 47 phút, ngày 10-9-2021 do mắc Covid-19 và có nhiều bệnh nền kèm theo.



Bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thống nhất với gia đình xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 theo quy định vào lúc 6 giờ ngày 11-9.



NHƯ NGUYỆN