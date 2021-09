F0 trong ngày 20/9 còn 8.668, TP. Hồ Chí Minh có 5.171 ca

Số lượng ca mắc của cả nước giảm 1.357 người so với hôm qua và là mức thấp nhất trong một tháng trở lại đây.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 8.668, ghi nhận tại 38 tỉnh, thành phố. 6.821 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 10.160 ca/ngày. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-922), TP.HCM (-325), An Giang (-187). Số người qua đời là 215 người, riêng TP.HCM có 163 trường hợp. Trong 24 giờ qua, 455.317 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Số F0 giảm mạnh

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều sau 24 giờ: Bình Dương (-922), TP.HCM (-325), An Giang (-187).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao: Đắk Lắk (113), Tiền Giang (109), Kiên Giang (24).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, đứng thứ 47/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.070 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 691.285 người, trong đó, 459.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định.

Sáu tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Hà Tĩnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (341.699), Bình Dương (179.705), Đồng Nai (40.842), Long An (30.596), Tiền Giang (13.270).

Tình hình điều trị, tiêm vaccine

Về tình hình điều trị:

Số lượng được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.821 người, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại nước ta lên 464.326 trường hợp.

Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.521 ca.

Trong ngày, Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 215 ca tử vong. Họ được công nhận tại TP.HCM (163), Bình Dương (36), Bình Thuận (3), Long An (3), Kiên Giang (3), Đà Nẵng (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bạc Liêu (1), An Giang (1), Nghệ An (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 234 người.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.305 người, chiếm 2,5% so với tổng số ca mắc.

Về xét nghiệm:

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 195.451 xét nghiệm cho 413.463 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện là 16.837.201 mẫu cho 48.910.225 lượt người.

Về tiêm vaccine:

Trong ngày 19/9, 432.575 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 34.553.590 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 27.913.529 liều, tiêm mũi 2 là 6.640.061 liều.

Sáng 20/9, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), địa phương đã bao phủ vaccine Covid-19 mũi 1 cho hơn 90% dân số trên 18 tuổi và hơn 20% mũi 2. Các quận huyện vẫn tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian.

Ngày 19/9, Bộ trưởng Y tế đã ký Công điện 1436 gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố. Công điện của Bộ Y tế nêu rõ các địa phương quyết định việc nới lỏng giãn cách xã hội theo nguyên tắc thực hiện có lộ trình và hạ dần cấp độ nguy cơ từng bước, chắc chắn.

Tại những địa bàn nguy cơ (vùng vàng) và bình thường mới (vùng xanh), các đơn vị thực hiện việc xét nghiệm với nhóm, địa điểm nguy cơ để kịp thời điều chỉnh phù hợp biện pháp phòng, chống dịch.