4.583 người mắc Covid-19 trong ngày 28/9, TP. Hồ Chí Minh còn 377 ca

Số người mắc mới trong ngày giảm 4.759 ca so với hôm qua. Bình Dương là địa phương dẫn đầu với 2.575 ca.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 4.583, ghi nhận tại 34 tỉnh, thành phố. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 9.020 ca/ngày. Số bệnh nhân qua đời là 178 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 199 ca. Trong 24 giờ qua, 879.618 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Tính từ 17h ngày 27/9 đến 17h ngày 28/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó, 6 người nhập cảnh và 4.583 trường hợp ghi nhận trong nước (giảm 4.759 ca so với ngày trước đó). Trong số này, 717 ca được phát hiện tại cộng đồng.

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, TP.HCM thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên tại vùng nguy cơ cao và nguy cơ rất cao. Kết quả ghi nhận 3.417 trường hợp dương tính.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (-1.218), Long An (-31), Tây Ninh (-25). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đồng Nai (171), An Giang (101), Bình Thuận (16).

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 770.640 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.830 ca nhiễm).

Ngày 28/9, Bộ Y tế đã có công văn trả lời đề xuất của Sở Y tế TP.HCM về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính.

Theo Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm chủ động báo cáo ca bệnh Covid-19 thông qua Hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động theo hướng dẫn. Từ đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM làm rõ và cung cấp các số liệu cụ thể.