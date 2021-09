13.101 người mắc Covid-19 mới, tăng 3.580 ca so với hôm qua

Số ca mắc tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Kiên Giang đều tăng.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 13.101 tại 37 tỉnh, thành phố. Trong đó, 7.521 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (6.226), Bình Dương (3.540), Đồng Nai (1.243), Long An (756), Kiên Giang (345). Số bệnh nhân tử vong là 281, trong đó TP.HCM có 222 trường hợp. Trong 24 giờ qua, 36.381 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Số ca mắc tăng

Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 3.580 người. TP.HCM tăng 2.122 ca, Bình Dương tăng 1.055 ca, Đồng Nai tăng 251 ca, Long An tăng 212 ca, Kiên Giang tăng 220 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 524.307 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.330 ca nhiễm).

Từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 520.013 ca trong nước. Trong đó, 288.953 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Bảy tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (251.414), Bình Dương (132.433), Đồng Nai (28.549), Long An (25.085), Tiền Giang (10.571).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 494.098 xét nghiệm cho 807.773 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 17.201.086 mẫu cho 38.990.152 lượt người.

Tỷ lệ tử vong cao hơn thế giới 0,4%

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 281 ca tử vong.

Họ được ghi nhận tại TP.HCM (222), Bình Dương (38), Tiền Giang (5), Cần Thơ (4), Long An (3), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Nai (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình điều trị, 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 trong ngày. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.291 ca, trong đó, 4.015 phải thở oxy qua mặt nạ, 1.207 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 146 ca thở máy không xâm lấn, 892 người thở máy xâm lấn, 31 ca can thiệp ECMO.

Trong ngày 4/9, 336.381 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 21.445.181 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 18.246.636 liều, tiêm mũi 2 là 3.198.545 liều.

Các hoạt động của ngành y tế trong ngày

Bộ Y tế ban hành công điện số 1316 gửi UBND TP. Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Bộ Y tế ban hành Công điện số 1323 ngày 5/9 gửi UBND TP.HCM và các tỉnh phía Nam về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19.

Bộ Y tế lập Tổ công tác đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 và Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa ở Đồng Nai.

Thay mặt Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn khuyến khích người dân tự thực hiện xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên cho bản thân và cho gia đình.

Bình Dương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine. Mục tiêu đặt ra là hơn 250.000 liều/ngày với nỗ lực đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 15/9.

Tại Đồng Tháp, UBND tỉnh quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15/9.

Tại Quảng Ninh, chuyến bay VN5311 chở 297 người Việt từ Nhật Bản, đã tiêm đủ hai liều vaccine Covid-19, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn lúc 13h30 ngày 4/9. Đây là chuyến bay đầu tiên áp dụng thí điểm chương trình cách ly y tế 7 ngày của Bộ Y tế.

Toàn bộ hành khách đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm trong ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh); có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR/RT-LAMP trong 72 giờ trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận.

Sau khi nhập cảnh tại Vân Đồn, hành khách về khách sạn Novotel Hạ Long thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày.

Nam Định trong 2 ngày gần đây trên địa bàn không ghi nhận ca mắc mới. Trong 3 ngày trước đó, trên địa bàn đã ghi nhận tổng cộng 14 ca thuộc chùm ca bệnh ở xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu. Ngành Y tế tỉnh Nam Định đang phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 phù hợp, xây dựng kế hoạch để triển khai lấy mẫu cho người dân trên diện rộng.

Theo Phương Mai (zingnews.vn)