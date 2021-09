12.477 người mắc Covid-19 mới, giảm 624 ca so với hôm qua

TP.HCM và Bình Dương tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng ca mắc Covid-19 ghi nhận sau 24 giờ qua.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.477, ghi nhận tại 39 tỉnh, thành phố. Trong đó, 8.099 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 9.730 người khỏi bệnh. Các địa phương có số ca mắc cao là TP.HCM (7.122), Bình Dương (2.194), Đồng Nai (871), Long An (857). Hà Nội có 42 ca. 311 người tử vong tại 15 tỉnh, thành. TP.HCM có 233 trường hợp. Trong 24 giờ qua, 621.796 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Tình hình dịch

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 524.307 ca nhiễm, đứng thứ 51/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 160/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.330 ca nhiễm).

Từ ngày 27/4 đến nay, Việt Nam có tổng cộng 520.013 ca trong nước. Trong đó, 288.953 bệnh nhân đã được công bố khỏi Covid-19.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

Bảy tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (251.414), Bình Dương (132.433), Đồng Nai (28.549), Long An (25.085), Tiền Giang (10.571).

Trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 494.098 xét nghiệm cho 807.773 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay là 17.201.086 mẫu cho 38.990.152 lượt người.

Tình hình điều trị, tiến độ vaccine

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 13.074 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình điều trị, 9.211 bệnh nhân được công bố khỏi Covid-19 trong ngày. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.291 ca, trong đó, 4.015 phải thở oxy qua mặt nạ, 1.207 bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC, 146 ca thở máy không xâm lấn, 892 người thở máy xâm lấn, 31 ca can thiệp ECMO.

Trong ngày 4/9, 336.381 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số đã được tiêm là 21.445.181 liều. Trong đó tiêm 1 mũi là 18.246.636 liều, tiêm mũi 2 là 3.198.545 liều.