12.420 ca Covid-19, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.759 F0 so với hôm qua

36 tỉnh, thành phố có thêm người mắc Covid-19. Ngoài ra, nước ta ghi nhận hơn 12.500 người khỏi bệnh trong ngày 9/9.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 12.420, ghi nhận tại 36 tỉnh, thành phố. 6.138 trường hợp phát hiện trong cộng đồng. 12.523 người khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.750. Số bệnh nhân tử vong là 272. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca. Trong 24 giờ qua, 778.673 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Số ca mới ở TP.HCM giảm, Bình Dương tăng

Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 264 ca. TP.HCM giảm 1.759 ca, Bình Dương tăng 1.359 ca, Đồng Nai tăng 66 ca, Long An tăng 40 ca, Tây Ninh giảm 10 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.750.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 576.096 ca nhiễm, đứng thứ 50/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 158/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 5.856 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 571.745 ca, trong đó có 335.396 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (278.703), Bình Dương (146.296), Đồng Nai (32.059), Long An (27.216), Tiền Giang (11.274).

Hơn 770.000 liều vaccine được tiêm trong một ngày

Tối 9/9, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 công bố thêm 272 ca tử vong tại TP.HCM (203), Bình Dương (40), Long An (8), Đồng Tháp (6), Tiền Giang (5), Cần Thơ (1), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (trong 2 ngày 8-9/9 là 3 ca), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1), Tây Ninh (1), Vĩnh Long (1).

Ngoài ra, Bộ Y tế công bố bổ sung 73 ca tử vong trong thời gian trước đó tại Đồng Nai (64), Kiên Giang (5), Bình Thuận (4). Trung bình số bệnh nhân tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 310 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.470 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 8/9, 778.673 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 24.781.185 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 20.591.403 liều, tiêm mũi 2 là 4.189.782 liều.

Mới đây, Bộ Y tế vừa phân bổ 999.600 liều vaccine Vero Cell cho TP. Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội cho biết đã phân bổ số vaccine này cho 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn để tiêm mũi một cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc các nhóm đối tượng ưu tiên chưa được tiêm chủng. Vaccine này cũng được sử dụng để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian theo quy định.

Thành phố huy động lực lượng y tế công lập, tư nhân, bộ, ngành trung ương cùng sự hỗ trợ của 11 tỉnh, thành phố lân cận để đạt được mục tiêu đến 15/9 tiêm mũi một vaccine Covid-19 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên. Các điểm tiêm tại nhà văn hóa, trường học..., cũng đã được bố trí. Thành phố còn tổ chức tiêm vào buổi tối để đẩy nhanh tốc độ.