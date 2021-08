Vắc xin Sinopharm, Sinovac thỏa điều kiện nhập cảnh thêm một số nước châu Âu

Trong lúc các nước châu Âu bắt đầu mở cửa chào đón du khách trên toàn thế giới, đa số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đều áp dụng quy định yêu cầu người nhập cảnh phải tiêm đủ vắc xin ngừa Covid-19.



Châu Âu bắt đầu đón du khách thế giới quay lại - Ảnh: REUTERS



Trang SchengenVisaInfo.com, chuyên về các thông tin chính thức liên quan đến thị thực của khối Schengen, đã liệt kê những loại vắc xin ngừa Covid-19 được các quốc gia thành viên EU và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA, bao gồm 27 thành viên EU và Iceland, Liechtenstein và Na Uy) công nhận.



Theo đó, tổng cộng có đến 29 trong số 30 quốc gia thuộc EU và EEA công nhận toàn bộ vắc xin do Cơ quan quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) phê chuẩn. Điều đó có nghĩa là những du khách tiêm đủ mũi vắc xin Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson đều được phép nhập cảnh những nước này.



Danh sách các nước công nhận bao gồm Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, CH Síp, CH Czech, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.



Bên cạnh đó, các nước EU đồng thời công nhận các dòng vắc xin ngừa Covid-19 trong danh sách sử dụng khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo trang VisaGuide.World, ba loại vắc xin được nhiều nước EU công nhận sau danh mục của EMA là Covishield, Sinopharm và Sinovac.



Các nước chấp nhận Covishield do Ấn Độ sản xuất là Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Hà Lan, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ.



Những quốc gia công nhận vắc xin Sinopharm là Áo, CH Síp, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Malta, Tây Ban Nha và Thụy Điển.



Nhóm nước công nhận vắc xin Sinovac là Áo, CH Síp, Phần Lan, Hy Lạp, Iceland, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

Theo Thụy Miên (TNO)