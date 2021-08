Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân khu vực chốt cầu 110

(GLO)- Ngày 3-8, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1069/UBND-KGVX về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp trong phòng-chống dịch Covid-19 do liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.





Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 2-8-2021, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai), qua quá trình lấy 3.347 mẫu xét nghiệm tại khu cách ly tập trung, CDC Gia Lai ghi nhận 31 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp nêu trên đều về từ vùng dịch, được đưa đi cách ly tại chốt kiểm soát của tỉnh, xét nghiệm lần 1 vào ngày thứ 1, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Quang cảnh tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 ngày 22-7-2021. Ảnh: Thúy Trinh





Trước tình hình trên, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành họp khẩn vào lúc 19 giờ cùng ngày, phân tích đánh giá và nhận định như sau: liên tục từ ngày 30-7-2021 đến ngày 2-8-2021 có hàng ngàn người ngang qua tỉnh, mỗi ngày từ 500 đến 900 người từ vùng dịch đi xe máy tự phát về Gia Lai, tương ứng số ca dương tính SAS-CoV-2 tăng từ 7 đến 16 ca mỗi ngày và đỉnh điểm là 31 ca; nâng tổng số mắc Covid-19 lên 103 ca (trong đó chuỗi lây nhiễm trong tỉnh là 16 ca; 87 ca là người về từ vùng dịch được kiểm soát và cách ly tập trung); kiểm tra số ca mắc được phát hiện tại chốt kiểm soát 110 (huyện Chư Pưh) và chốt 668 (thị xãAyun Pa); được đưa về cách ly đa số tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.



Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND tỉnh-Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:



Đối với UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 huyện Chư Pưh: Rà soát đánh giá kỹ khu dân cư, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu 110, lực lượng thu gom rác thải, những người thiện nguyện hỗ trợ thường xuyên tiếp ứng thực phẩm, nước uống cho người về từ vùng dịch… để tiến hành lấy mẫu tầm soát (thực hiện ngay ngày 3-8-2021 và xét nghiệm lại ngày 6-8-2021); ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay cho các đối tượng làm nhiệm vụ hỗ trợ tại chốt nhưng chưa được tiêm và nhân dân khu vực quanh chốt. Thực hiện phun khử khuẩn khu vực làm việc tại chốt, xử lý rác thải đảm bảo đúng quy định về an toàn trong phòng dịch. Yêu cầu các lực lượng chức năng khi ra làm nhiệm vụ tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn trong phòng-chống dịch, thực hiện thời gian ra làm nhiệm vụ và kết thúc thời gian phải đi cách ly và xét nghiệm theo quy định. Giao Ban Chỉ đạo huyện Chư Pưh tiếp tục nâng cao mức độ phòng-chống dịch; triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.



Sở Y tế chỉ đạo CDC Gia Lai tiếp tục triển khai cho Đội phản ứng nhanh, các lực lượng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho huyện Chư Pưh để đảm bảo đáp ứng tình hình dịch bệnh. Phối hợp với Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 để nhập viện 31 bệnh nhân Covid-19 theo dõi, cách ly, chăm sóc và điều trị theo đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục điều tra dịch tễ 31 bệnh nhân Covid-19 nêu trên, xác định các mốc dịch tễ có liên quan, báo cáo ngay cho Thường trực Ban Chỉ đạo để có hướng xử lý tiếp theo. Tiếp tục khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các đối tượng có nguy cơ cao tại chốt cầu 110 (huyện Chư Pưh), chốt 688 (thị xã Ayun Pa); các lái xe chở các đối tượng về khu cách ly và các lực lượng làm nhiệm vụ. Kiểm tra, rà soát lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trọng điểm các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh.



Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục kiểm tra công tác đảm bảo xử lý rác thải, chất thải tại các khu cách ly tập trung; khu cách ly khách sạn, xử lý nghiêm nếu có vi phạm về các quy định trong phòng chống dịch. Rà soát, điều chỉnh lại quy trình tiếp nhận bệnh nhân giữa khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 và CDC Gia Lai, báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 5-8-2021. Tiếp tục rà soát đề xuất kích hoạt mở rộng bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19; phân tầng trong điều trị và sẵn sàng đảm bảo công tác cứu chữa nếu có bệnh nhân diễn biến nặng.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra việc cách ly tập trung, điều tra xác minh dịch tễ những trường hợp có tiếp xúc gần với 31 trường hợp dương tính nói trên, cách ly tạm thời, phối hợp với CDC Gia Lai để lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức phun khử khuẩn phòng ở của 31 trường hợp trên; tạm dừng việc tiếp nhận công dân mới vào khu cách ly Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh. Quán triệt công dân thực hiện nghiêm các quy định trong khu cách ly, thực hiện các quy định trong phòng chống dịch tránh lây nhiễm chéo; kiên quyết xử lý nghiêm nếu có vi phạm; lấy kỷ luật, kỷ cương để vận hành nghiêm túc khu cách ly tập trung.



Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát công dân đi về từ các địa phương có dịch; tăng cường hoạt động của 4 chốt kiểm soát, trong trường hợp cần thiết, trao đổi với các cơ quan liên quan để tăng cường nhân lực cho các chốt kiểm soát trên. Theo nhiệm vụ được giao, Công an làm tổ trưởng tổ công tác tại chốt kiểm soát của tỉnh, quán triệt toàn thể các lực lượng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng chống dịch. Cùng CDC Gia Lai truy vết, kiểm tra các thông tin dịch tễ của 31 bệnh nhân dương tính để đề xuất các biện pháp tiếp theo trong phòng chống dịch Covid-19.



Sở Giao thông-Vận tải phối hợp Sở Y tế tập huấn và trang bị đầy đủ phương tiện, đồ bảo hộ cho đội xe làm nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển trong phòng chống dịch; rà soát thực hiện đảm bảo các chế độ chính sách cho người làm nhiệm vụ cũng như người tình nguyện hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ. Phối hợp Công an tỉnh làm rõ và xử lý các xe vận tải có thẻ ưu tiên “luồng xanh” nhưng chở người qua chốt không khai báo, chở người quá số lượng quy định và một số nội dung vi phạm khác; kiến nghị Bộ Giao thông-Vận tải xử lý nếu vượt thẩm quyền.



Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát và đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng-chống dịch Covid-19” để bổ sung kế hoạch đáp ứng từng cấp độ của địa phương và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Tăng cường nắm bắt thông tin các gia đình có thân nhân làm việc tại các địa phương có tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để thực hiện việc tuyên truyền, động viên và hỗ trợ kịp thời nếu khó khăn; trong trường hợp về địa phương phải thực hiện khai báo y tế ngay và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; kiểm soát chặt các trường hợp trốn khai báo. Phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh rà soát và chủ động trong việc chuẩn bị các khu cách ly tập trung khi có tình huống.



Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thông tin kịp thời đến người dân về tình hình dịch Covid-19 để người dân chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nâng cao các biện pháp chủ động trong phòng-chống dịch.



KIỀU PHAN