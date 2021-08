Sáng 26-8: Gần 780 ca Covid-19 trong tình trạng nặng và rất nặng; 7 tỉnh đã qua 14 ngày không có ca mắc mới

Đến nay Việt Nam có 381.363 ca mắc COVID-19, trong đó 169.921 ca khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 780 ca nặng và rất nặng. Hàng trăm cán bộ y tế, sinh viên ngành y tiếp tục vào TP HCM hỗ trợ chống dịch

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 381.363 ca mắc COVID-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.879 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 377.245 ca, trong đó có 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

+ Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (190.166), Bình Dương (81.182), Đồng Nai (19.728), Long An (19.046), Tiền Giang (8.155).



Gần 780 ca COVID-19 trong tình trạng nặng và rất nặng

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

- 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 25/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 169.921 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 749 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 10.370.358 mẫu cho 29.387.170 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 24/8 có 432.460 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Đến nay, toàn thế giới ghi nhận 214,25 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 4,46 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 191,74 triệu người. Châu Á đang là điểm nóng của dịch COVID-19 khi những nước có số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày 25/8, tập trung phần lớn tại đây. Cụ thể, Iran có 39.983 ca nhiễm mới, Malaysia có 22.642 ca, Nhật Bản có 21.570 ca, Indonesia có 18.671 ca, Thái Lan có 18.417 ca,... Đến nay, khu vực châu Á ghi nhận tổng cộng 68,48 triệu ca nhiễm - cao nhất thế giới, sau khi ghi nhận trên 178.000 ca mắc mới trong ngày 25/8. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng thứ 2 của dịch COVID-19 với tổng cộng 54,48 triệu ca nhiễm, trong đó Nga bị ảnh hưởng nhiều nhất với 6,8 triệu ca nhiễm. Tiếp theo là Bắc Mỹ (46,72 triệu ca nhiễm), Nam Mỹ (36,67 triệu ca nhiễm), châu Phi (7,66 triệu ca nhiễm), châu Đại Dương (153.000 ca nhiễm).

Thái Bình tiếp tục chi viện hơn 300 cán bộ, sinh viên ngành y vào Nam chống dịch

UBND tỉnh Thái Bình tổ chức lễ xuất quân đợt 2 với 301 cán bộ, sinh viên ngành y trên địa bàn vào TP HCM và Bình Dương để hỗ trợ công tác dập dịch COVID-19.

Đoàn công tác lần này có 51 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và Cao đẳng Y tế Thái Bình, 250 giảng viên, sinh viên Trường đại học Y dược Thái Bình. Đội ngũ này sẽ thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng và tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.

Trước khi vào chi viện cho TP HCM và tỉnh Bình Dương, các thành viên trong đoàn công tác ngoài việc được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ thì đều được tiêm vaccine COVID-19, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào tháng 7/ 2021, đoàn công tác gồm 410 y bác sĩ, điều dưỡng, sinh viên Thái Bình đã vào chi viện và hiện lực lượng này vẫn đang tiếp tục làm nhiệm vụ tại TP HCM.

Hai bé trai song sinh chào đời khỏe mạnh từ mẹ mắc COVID-19

Tối 25/8, Bệnh viện điều trị COVID-19 Hoàn Mỹ Thủ Đức (TP HCM) cho biết, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ thành công cho sản phụ V.T. T. H (26 tuổi) mắc COVID-19 mang song thai.

Theo đánh giá chuyên môn của các bác sĩ, đây là trường hợp tương đối phức tạp vì sản phụ mang song thai và mắc COVID-19 nên quá trình thực hiện ca sinh mổ đòi hỏi sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Theo đó, các bác sĩ phải kiểm soát nhiễm khuẩn tối đa để hạn chế việc lây nhiễm chéo từ mẹ sang con, lượng máu mất đi khi sinh cũng nhiều hơn so với các ca sinh thông thường nên việc chăm sóc, phục hồi sau sinh là vô cùng quan trọng.

Theo Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, để đảm bảo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho sản phụ và 2 bé, bệnh viện đã kích hoạt phòng chăm sóc đặc biệt giúp mẹ và các con vừa có thể gần nhau trong những ngày đầu đời, vừa đảm bảo không xảy ra lây nhiễm chéo cho các bé. Hiện 2 bé trai đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 1.

12.115 ca khỏi bệnh xuất viện cùng một lúc ở Bình Dương

Tối 25/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương thông tin trong ngày có 12.115 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ 4 lên 44.853 người. Qua đó cho thấy, công tác tập trung điều trị đang đạt những kết quả khả quan.

Trong 24 giờ qua, tỉnh Bình Dương tiếp tục ghi nhận 4.129 ca mắc mới. Trong đó, số ca mắc tập trung nhiều nhất qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng với 2.128 ca (chiếm 51,5%) và trong khu phong tỏa 1.405 ca (chiếm 34%). 484 ca là kết quả khẳng định PCR tại khu cách ly tạm thời (chiếm 11,7%) và 112 ca tại cơ sở y tế (chiếm 2,7%).

TP Thuận An đang là điểm nóng ghi nhận lên đến 1.976 ca trong ngày 25/8, tăng 151,7%; tiếp đến là thành phố Dĩ An 855 ca, tăng 145%; thị xã Tân Uyên 533 ca.

Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 15.641 bệnh nhân, trong đó tầng 1 có 5.852 bệnh nhân, tầng 2 có 9.029 bệnh nhân và tầng 3 có 760 bệnh nhân. Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 81.182 ca mắc COVID-19; 670 bệnh nhân tử vong.