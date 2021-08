Người dân đến Khoa Nội, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 13 đến 18-8 cần khai báo y tế

(GLO)- Liên quan đến 7 trường hợp vừa ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sáng 22-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã họp với Sở Y tế triển khai cấp bách các biện pháp kiểm soát không để dịch lây lan ra cộng đồng.





Trong số 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa ghi nhận có 1 ca dương tính được phát hiện tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), 2 ca dương tính tại huyện Đức Cơ đang thực hiện giám sát y tế tại nhà sau khi hoàn thành cách ly tập trung, 1 ca dương tính trong khu cách ly tập trung tại huyện Phú Thiện, 2 ca dương tính là bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, có liên quan đến ca dương tính đã phát hiện trước đó. 2 ca này có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 19-8, dương tính ở lần xét nghiệm thứ 2 vào ngày 21-8. Ca dương tính còn lại tại xã An Phú (TP. Pleiku). Đây là trường hợp F1 của ca F0 là tài xế xe ô tô BKS 43H-001.57 chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường (TP. Đà Nẵng), được test nhanh có kết quả dương tính ngày 20-8 tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sáng 22-8 với Sở Y tế. Ảnh: Như Nguyện



Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế và các phòng ban chuyên môn thuộc Sở đã có các ý kiến đề xuất trong việc triển khai các biện pháp phòng-chống dịch. Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị: Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh yêu cầu kích hoạt ngay Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch, tự rà soát đánh giá lên phương án phân luồng, đảm bảo công tác chống dịch. Toàn bộ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh tự rà soát đánh giá theo quy định của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) sẽ tổ chức xét nghiệm trọng điểm cho nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và xét nghiệm trọng điểm 1 số bệnh nhân trong nhóm nguy cơ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khoanh vùng toàn bộ khu vực nhà nghỉ Mai Phương (đường Tôn Thất Tùng, TP. Pleiku) cũng như các hàng quán xung quanh nhà nghỉ để rà soát, đánh giá yếu tố dịch tễ và xét nghiệm trọng điểm cho dân cư khu vực này. Thống nhất phương án chạy thận nhân tạo cho F0, F1 đặt tại Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), lên phương án điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng (nếu có).



Đối với Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế, CDC Gia Lai làm việc với bệnh viện, đề nghị đơn vị tự kiểm tra, rà soát toàn bộ các yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh ở xã An Phú (TP. Pleiku) điều trị ở Khoa Nội từ ngày 13 đến ngày 17-8 để lên phương án đề xuất với Ban Chỉ đạo tỉnh; thông báo toàn bộ người dân đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai tại khu vực Khoa Nội từ ngày 13 đến 18-8 nhanh chóng khai báo y tế, rà soát và xét nghiệm trọng điểm toàn bộ bệnh nhân, nhân viên y tế có liên quan. Đối với ca dương tính tại xã An Phú, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch TP. Pleiku phải tiến hành đánh giá dịch tễ, tầm soát tại khu vực vựa rau An Phú.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Sở Y tế chỉ đạo CDC Gia Lai rà soát xét nghiệm trọng điểm những đối tượng kết thúc thời gian cách ly tập trung hiện đang cách ly tại nhà để phát hiện sớm những ca dương tính trong cộng đồng. Ngoài xét nghiệm tầm soát cho nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu, các địa phương phải rà soát thống kê để lên danh sách xét nghiệm tầm soát cho đội ngũ lái xe vận tải hàng hóa.



Tỉnh Gia Lai không tiếp nhận người về từ vùng dịch tự phát, không đăng ký trước với chính quyền địa phương; việc chuyển bệnh nhân về tỉnh Gia Lai từ các bệnh viện cũng phải được sự đồng ý tiếp nhận, bố trí sắp xếp của cơ sở y tế nếu không có sự chấp thuận sẽ không tiếp nhận.



NHƯ NGUYỆN