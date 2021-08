Hôm nay Việt Nam ghi nhận 4.806 ca Covid-19 khỏi bệnh

Tối 11.8, Bộ Y tế cho biết từ 6h đến 18h30 hôm nay, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.964 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 8.766 ca. Hôm nay có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.



Số ca mắc COVID-19 tính đến tối 11.8. Ảnh: Bộ Y tế

8.766 ca nhiễm mới trong ngày

Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 18h30 ngày 11.8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.964 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 3.960 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.288), Bình Dương (961), Đồng Nai (551), Long An (448), Đồng Tháp (176), Cần Thơ (103), Bà Rịa - Vũng Tàu (79), Khánh Hòa (61), Đà Nẵng (56), Bình Thuận (41), An Giang (39), Hà Nội (37), Phú Yên (33), Bình Phước (19), Ninh Thuận (19), Nghệ An (14), Thanh Hóa (13), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Hà Tĩnh (2), Nam Định (2), Bạc Liêu (2), Thừa Thiên Huế (1), Quảng Trị (1), Cà Mau (1) trong đó có 651 ca trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ 18h ngày 10.8 đến 18h ngày 11.8, cả nước ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, gồm 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.786 ca trong cộng đồng. Số ca mắc ghi nhận nhiều nhất tại TP. Hồ Chí Minh với 3.416 ca, Bình Dương với 1.897 ca, Đồng Nai 979 ca, Long An 963 ca...

4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tính đến chiều ngày 11.8, Việt Nam có 236.901 ca nhiễm trong đó có 2.381 ca nhập cảnh và 234.520 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27.4 đến nay là 232.950 ca, trong đó có 82.380 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 02/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Về tình hình điều trị, Bộ Y tế cho biết có 4.806 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 11.8.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 85.154 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 489 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 21 ca.

Ghi nhận 342 ca tử vong

Chiều 11.8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 342 ca tử vong (4146-4487) tại TP. Hồ Chí Minh (261), Cần Thơ (24), Bình Dương (22), Đồng Nai (11), Đồng Tháp (10), Long An (10), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Tiếp nhận 25 tủ lạnh âm sâu, có thể bảo quản 4 triệu liều vaccine

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 119.429 xét nghiệm cho 169.214 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 7.525.492 mẫu cho 20.877.304 lượt người.

Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 11.341.864 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 10.305.762 liều, tiêm mũi 2 là 1.036.102 liều.

Cũng trong ngày hôm nay, hưởng ứng vận động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch, chiều ngày 11.8, nhóm các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực công nghệ đã tài trợ 25 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Mỗi tủ lạnh có thể bảo quản 160.000 liều vaccine, phục vụ cho công tác bảo quản vaccine đảm bảo chất lượng phục vụ chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử.