Gia Lai: Xem xét, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm trong tiêm vắc xin phòng Covid-19

(GLO)- Ngày 12-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn số 273/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh trong công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19.





Nhằm tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh và UBND tỉnh tổ chức kiểm tra ở một số điểm tiêm chủng vắc xin trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện đã có tình trạng tiêm vắc xin không đúng đối tượng, việc quản lý trong tiêm chủng còn nhiều sai sót từ khâu quản lý vắc xin đến khâu tổ chức tiêm chủng, nhập liệu và trích xuất dữ liệu để chứng nhận đã tiêm vắc xin. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Văn Ngọc



Sở Y tế tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 và có phương án đảm bảo năng lực tiêm phòng Covid-19, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện tiêm chủng an toàn trên phạm vi toàn tỉnh với tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nếu được cấp vắc xin, nhất là trong đợt 6, đợt 7 sắp tới và quý IV-2021. Làm tốt vai trò đầu mối tiếp cận các nguồn vắc xin từ Bộ Y tế, quản lý chất lượng vắc xin đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong việc sử dụng và phân phối vắc xin. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 604/TTrB-P1 ngày 13-7-2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng-chống dịch Covid-19. Xem xét, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm soát chặt chẽ số lượng vắc xin phân phối cho các đơn vị tổ chức tiêm chủng phải đảm bảo đúng với danh sách người được tiêm chủng theo đối tượng đã quy định của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh. Khẩn trương rà soát, xây dựng lại quy trình tiêm chủng, quản lý vắc xin, nhập liệu, xuất dữ liệu đặc biệt là quy trình khám sàng lọc và chăm sóc sức khỏe sau tiêm cho người vừa được tiêm vắc xin. (Lưu ý: Hiện nay, lượng vắc xin còn hạn chế nên tỉnh chỉ áp dụng tiêm cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên nên tại các điểm tổ chức tiêm chủng có khả năng xảy ra việc gian lận, tiêm sai đối tượng quy định và sau khi triển khai tiêm đại trà thì sẽ không còn sai sót về đối tượng nhưng lại dễ xảy ra sai sót về chuyên môn vì số lượng người tiêm chủng đông, do đó việc xây dựng quy trình tiêm chủng phải chặt chẽ từng khâu từ việc chọn địa điểm, phân luồng, khung thời gian đến khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe sau tiêm để hạn chế tối đa những biến chứng sau tiêm và đảm bảo nguyên tắc phòng-chống dịch).



Việc lập danh sách tiêm chủng theo đối tượng ưu tiên đã được Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh và Sở Y tế kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vắc xin phải đảm bảo tiêm chủng đúng đối tượng theo kế hoạch từng đợt của Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành. Tuyệt đối không tùy tiện tiêm cho người không đúng đối tượng được tiêm. Đơn vị nào để sai sót trong lập danh sách, tổ chức tiêm, nhập liệu, trích xuất dữ liệu sẽ dừng tiêm và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19 của đơn vị mình hoặc đối tượng doanh nghiệp do sở, ngành mình quản lý.



Khẩn trương lên kế hoạch tiêm chủng cho các đợt tiếp theo gắn với việc nhập dữ liệu; tuyên truyền người dân đăng ký tiêm chủng toàn dân, chuẩn bị các điều kiện thật tốt cho công tác tiêm chủng mở rộng.



Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng, an tâm, chia sẻ, đồng thuận và tuân thủ trong công tác phòng-chống dịch của tỉnh. Giám sát về việc triển khai tiêm vắc xin đúng đối tượng, công khai, minh bạch và an toàn. Hỗ trợ các lực lượng trong thời gian chiến dịch tiêm chủng mở rộng khi có kế hoạch. Kịp thời phản ánh các vấn đề sai sót, vướng mắc cho Ban Chỉ đạo tiêm chủng và Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.



KIỀU PHAN