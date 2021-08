Gia Lai: Xây dựng phương án chạy thận nhân tạo cho F0 và F1

(GLO)- Sau khi ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sáng 20-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở Y tế tỉnh triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống.





Khẩn trương truy vết



Báo cáo về ca dương tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông Hồ Ngọc Gia-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai) thông tin: Ca F0 mới ghi nhận là ông Đ.V.H.T. (SN 1968, trú tại tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê). Ông T. đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, có xét nghiệm test nhanh âm tính.



Lúc 16 giờ ngày 17-8, ông T. từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định về Gia Lai đi xe BKS 77B 01362 của Công ty TNHH dịch vụ vận tải Ngọc Dư, đi cùng xe với 17 người khác. Đến 20 giờ cùng ngày, ông T. có mặt tại TP. Pleiku và được ông L.D.T. đi xe máy chở cùng L.V.B. về ở trọ tại 18/1 đường Chi Lăng, TP. Pleiku. Tại nơi trọ, ông T. ở cùng 3 người khác là N.Đ.T, L.D.T. và L.V.B.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



Đến 7 giờ ngày 18-8, ông T. đi ăn sáng ở quán phở Bắc đối diện trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũ (đường Phạm Văn Đồng) cùng L.D.T. và L.V.B. Sau khi ăn sáng xong thì đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để làm thủ tục chạy thận nhân tạo. Trong 16 bệnh nhân và người nhà đi cùng chuyến xe với bệnh nhân T, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ thu dung 6 bệnh nhân.



Đến 8 giờ 45 phút ngày 18-8, điều dưỡng L.T.C. (Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) dẫn bệnh nhân T. cùng các bệnh nhân T.T.T.H, P.T.T. và H.T.T.T. lên Khu thận nhân tạo để nhận lịch chạy thận. Bệnh nhân và điều dưỡng C. có mang khẩu trang, trên đường di chuyển không tiếp xúc với ai.



Tại Khu thận nhân tạo, các bệnh nhân này được điều dưỡng T.T.K.C. và điều dưỡng Đ.T.S. tiếp đón tại hành lang, không vào khu chạy thận, các bệnh nhân nhận thông báo lịch chạy thận lúc 22 giờ ngày 19-8. Sau đó, bệnh nhân ra khỏi bệnh viện.



Từ 11 giờ đến 17 giờ ngày 18-8, công dân đi ăn trưa và uống cà phê tại quán Cà phê Võng (cạnh nhà nghỉ Mai Phương, gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Sau đó, công dân thuê trọ và nghỉ tại nhà nghỉ Mai Phương. Tại đây, công dân ở trọ cùng ông L.V.B.



Sáng 19-8, công dân ăn sáng tại quán cà phê Võng và đi mua thuốc, quần áo (không nhớ rõ tên quán ở đường Tôn Thất Thuyết, TP. Pleiku), sau đó về nhà trọ và ăn nghỉ tại đây. Lúc 21 giờ cùng ngày, ông T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận nhân tạo theo lịch hẹn. Công dân đến phòng cách ly tạm thời Khoa Cấp cứu để làm test nhanh, kết quả 2 lần dương tính. Sau khi có kết quả, bệnh nhân được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới đồng thời Khoa Vi sinh đã lấy mẫu chuyển CDC Gia Lai làm xét nghiệm RT-PCR và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lúc 3 giờ sáng ngày 20-8.



“Liên quan bệnh nhân T, CDC Gia Lai điều tra truy vết được 30 F1 và tiếp tục truy các trường hợp liên quan đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ F1”-ông Hồ Ngọc Gia cho biết.



Triển khai cấp bách các biện pháp phòng-chống dịch



Nhận định về ca bệnh trên, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn đánh giá: Trong quá trình khám-chữa bệnh, bệnh nhân T. đi theo phân luồng riêng, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và nhân viên y tế cũng mặt trang phục phòng hộ nên khả năng lây lan cho nhân viên y tế thấp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã nhanh chóng chuyển bệnh nhân này lên Khoa Bệnh nhiệt đới để cách ly, điều trị theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Như Nguyện



“Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phong tỏa tạm thời từ lúc 22 giờ ngày 19-8 và phong tỏa tạm thời Khoa Cấp cứu; thực hiện cách ly 15 trường hợp F1 là các bệnh nhân và người nhà đi cùng chuyến xe bệnh nhân T. tại Khoa Bệnh nhiệt đới; cách ly 9 trường hợp F1 là nhân viên y tế tại cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Toàn bộ F1 liên quan đến bệnh nhân T. đều được lấy mẫu bệnh phẩm gửi CDC Gia Lai làm xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2”-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phạm Bá Mỹ thông tin.



Tại cuộc họp, cán bộ chuyên môn Sở Y tế đã phân tích, đánh giá kỹ lưỡng về các mốc dịch tễ liên quan ca bệnh và bàn các phương án triển khai phòng-chống dịch. Sau khi nghe các ý kiến, phân tích của ngành Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Về trường hợp ca bệnh mới ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đánh giá tình hình rất phức tạp tuy nhiên không bất ngờ vì nằm trong kế hoạch, dự tính trước. Vì vậy, cần bình tĩnh xử lý, tiến hành truy vết và có các phương án phòng-chống kịp thời.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu trong sáng 20-8, Sở Y tế, CDC Gia Lai xuống làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và rà soát, đánh giá toàn bộ quy trình dịch tễ từ bệnh nhân đến y-bác sĩ tiếp xúc, đánh giá một cách kỹ lưỡng để có phương án phòng-chống dịch. Ngành Y tế phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành truy vết đối với xe 77B 01362 chở bệnh nhân. Xây dựng ngay phương án chạy thận nhân tạo cho F0 và F1, thiết lập ngay Đơn nguyên Thận nhân tạo cho bệnh nhân F0, đảm bảo an toàn phòng-chống dịch. Chấn chỉnh toàn bộ các bệnh viện, yêu cầu thực hiện nghiêm bệnh viện an toàn, sàng lọc nghiêm ngặt ngay từ đầu vào. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tạm dừng việc tiêm vắc xin đợt 6 chuyển đơn vị khác thực hiện; đồng thời rà soát toàn bộ nhân viên y tế tại bệnh viện, nếu chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 thì tiến hành tiêm đầy đủ.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm phân luồng, sàng lọc người bệnh đến khám, điều trị. Ảnh: Như Nguyện



Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế tham mưu làm văn bản chuyển các bệnh viện, địa phương có bệnh nhân Gia Lai đang điều trị, nếu có chuyển bệnh nhân về thì thông báo để tỉnh có kế hoạch kiểm soát; đồng thời làm việc với các chốt để kiểm soát, phân loại bệnh nhân về ngay từ chốt. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục đánh giá lại Khoa Cấp cứu, Khoa Lão, Đơn nguyên Thận nhân tạo và tổ chức phun khử khuẩn, làm sạch các địa điểm dịch lễ có liên quan dịch tễ ca bệnh trên; tiến hành khoanh vùng tạm thời 1 phần Khoa Lão và Đơn nguyên Thận nhân tạo và tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các trường hợp có liên quan ca F0 sau 72 giờ.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện phân luồng nghiêm ngặt, thực hiện nghiêm 1 bệnh nhân chỉ 1 người chăm bệnh, tuân thủ các quy định trong an toàn bệnh viện. Đối với các trường hợp F1, F2 liên quan ca bệnh trên cho lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ. Các điểm dịch tễ liên quan với ca F0 như quán ăn, cà phê, nhà trọ… thì phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với Công an truy vết điều tra dịch tễ hết các trường hợp liên quan để kịp thời triển khai các biện pháp phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN