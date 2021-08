Gia Lai: Từ 11 giờ ngày 26-8, tạm thời khoanh vùng đối với Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ

(GLO)- Ngày 26-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai có Công văn khẩn số 317/CV-BCĐ về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 liên quan đến trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.





Đến 13 giờ ngày 26-8, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 9 mắc Covid-19, trong đó 8 trường hợp dương tính mới và 1 trường hợp tái dương tính. Để tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng hiệu quả, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND-Ban Chỉ đạo cấp huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai khẩn cấp các biện pháp sau:



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo TP. Pleiku tiếp tục triển khai nghiêm túc, có biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả gắn với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm theo các nội dung tại Công văn số 3073/UBND-VHXH ngày 26-8-2021 của UBND thành phố. Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc; tiến hành phong tỏa khu vực nhà của các trường hợp dương tính; khoanh vùng tạm thời và xét nghiệm trọng điểm đối với các địa điểm dịch tễ tại xã An Phú; Phòng khám Đa khoa Bình An, nhà xe Đức Đạt (26 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn), 275 Lê Đại Hành, 63/4 Tôn Thất Thuyết và các điểm, mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp.

Lấy mẫu xét nhiệm tầm soát SARS-CoV-2 tại khu vực chợ An Mỹ (thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Rà soát kỹ để phát hiện kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F1; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường hợp F3, F4. Tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của các ca bệnh dương tính; các địa điểm dịch tễ có liên quan ca bệnh. Đề nghị Ban Chỉ đạo TP. Pleiku đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý; dừng các hoạt động không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người. Trong trường hợp dịch bệnh phát sinh tình huống cần khoanh vùng, giãn cách xã hội trên diện rộng, đề nghị khẩn trương báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh để xin ý kiến và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp.



Đối với việc xử lý trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ: tạm thời khoanh vùng đối với Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ 72 giờ kể từ 11 giờ ngày 26-8-2021 cho đến khi có thông báo mới để triển khai các biện pháp xử lý phù hợp. Chuyển công tác cấp cứu, khám-chữa bệnh cho Trạm Y tế thị trấn Chư Ty và các trạm y tế lân cận để đảm bảo nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Kiểm tra, đánh giá toàn bộ các yếu tố tiếp xúc, mốc dịch tễ của trường hợp nói trên và quy trình tiếp nhận xử lý tại Khoa Nội; thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn theo đúng quy định. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với nhân viên y tế có tiếp xúc với ca bệnh dương tính tại Khoa Cấp cứu sau 72 giờ. Kích hoạt Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tại Trung tâm Y tế để đánh giá phân tầng nguy cơ đối với các khoa, phòng và triển khai các biện pháp chống dịch phù hợp.



Yêu cầu nhân viên y tế của các Khoa trên tự rà soát đánh giá lại các mốc thời gian, các yếu tố tiếp xúc, việc tuân thủ mặc trang phục phòng hộ khi tiếp xúc với ca dương tính theo quy định. Lập danh sách các trường hợp ra viện từ ngày 23-8 đến ngày 26-8, trong đó phân loại khoa đã từng điều trị, yếu tố tiếp xúc về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 9 giờ ngày 27-8 để ra thông báo về cho địa phương để quản lý các đối tượng trên. Lấy mẫu gộp xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả nhân viên y tế và người bệnh, người chăm sóc và người nhà đã từng đến chăm nuôi, chăm sóc cho bệnh nhân tại Khoa Nội trong khoảng thời gian từ ngày 23-8 đến 26-8.



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo huyện Đức Cơ phối hợp với Sở Y tế và Công an tỉnh chỉ đạo đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc, khoanh vùng tạm thời đối với các điểm mốc dịch tễ liên quan do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Rà soát kỹ để phát hiện kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F1; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà đối với các trường F3, F4. Tiến hành phun khử khuẩn tại nhà của các ca bệnh dương tính; các địa điểm đã đi qua. Đề nghị Ban Chỉ đạo huyện Đức Cơ đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý; dừng các hoạt động không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người. Kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của tổ Covid cộng đồng để hoạt động thực chất, hiệu quả; đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội và hỗ trợ cho Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ trong thời gian khoanh vùng, cách ly tạm thời.



Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Cử ngay các đội phản ứng nhanh để hỗ trợ Trung tâm Y tế TP. Pleiku tiếp tục khẩn trương thực hiện truy vết các trường hợp F1, F2 để có biện pháp cách ly, xét nghiệm kịp thời (ngay trong ngày 26-8). Phối hợp với các Bệnh viện điều trị Covid-19, Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 của tỉnh để vận chuyển các trường hợp dương tính nói trên tiếp tục theo dõi cách ly và điều trị theo đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế.



Cung cấp các điểm mốc dịch tễ và các trường hợp tiếp xúc gần F1 và F2 có liên quan đối với các trường hợp nói trên cho Ban Chỉ đạo của TP. Pleiku và các địa phương có liên quan để đảm bảo các phương án khoanh vùng các địa điểm dịch tễ và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp. Thông báo rộng rãi về lịch trình di chuyển, yếu tố tiếp xúc của ca bệnh dương tính, phối hợp các địa phương để thực hiện các biện pháp cách ly và xét nghiệm theo quy định. Thực hiện lấy mẫu gộp trọng điểm tại một số điểm dịch tễ có yếu tố tập trung đông người như xã An Phú, chợ Bà Định, chợ Nguyễn Thiện Thuật... để tầm soát nguy cơ trong cộng đồng. Chấn chỉnh công tác an toàn bệnh viện cũng như công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại tất cả các đơn vị điều trị trên địa bàn tỉnh; yêu cầu thực hiện nghiêm việc sử dụng trang phục phòng hộ phù hợp với tình huống tiếp xúc.



Đề nghị UBND-Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố nâng mức cảnh báo chống dịch lên mức cao nhất, sớm hơn một bước và chủ động triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiện toàn, chấn chỉnh hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. Chủ tịch UBND-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình thực tế địa phương; đánh giá nguy cơ để triển khai phù hợp các biện pháp phòng-chống dịch trên địa bàn quản lý. Tiếp tục quản lý chặt di biến động dân cư, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 sắp tới.



KIỀU PHAN