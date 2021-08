Gia Lai: Thông tin về chùm ca bệnh liên quan trường hợp F0 tại xã An Phú, TP. Pleiku

(GLO)- Sáng 24-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin về 3 trường hợp mắc Covid-19 mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh.





Theo đó, tính từ 7 giờ ngày 23-8 đến 7 giờ ngày 24-8, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm 2.100 người; trong đó ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Trường hợp N.N.K. có liên quan đến bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 đêm 19-8. Trường hợp thứ 2 là N.T.T. (bệnh nhân đang mang thai trên 30 tuần) đi từ vùng dịch về thực hiện cách ly tập trung tại thị xã An Khê. Trường hợp thứ 3 là L.T.K.T. (đường Vạn Kiếp, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) liên quan đến 2 tài xế xe tải chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phong tỏa địa chỉ 27 Vạn Kiếp (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Như vậy, tính từ ngày 28-5 đến 7 giờ ngày 24-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 449 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 83 trường hợp, hiện còn 366 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.



Đối với trường hợp L.T.K.T: chị T. là con gái của bệnh nhân B. (BN 349034), có tiếp xúc với BN 349034 vào ngày 22-8. Chiều 22-8, khi BN 349034 trở thành F1 của L.T.P. (thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku; BN 337756) thì công dân trở thành F2 được cách ly tại nhà. Đến sáng 23-8, khi BN 349034 dương tính với SARS-CoV-2 thì chị T. là F1. Chiều 23-8, công dân được đưa đi cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku bố trí ở riêng 1 phòng. Cũng trong chiều 23-8, công dân được Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán. Đến 21 giờ cùng ngày có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Đối với 2 trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung Khách sạn Pleiku ghi nhận dương tính vào sáng 23-8, thông tin dịch tễ như sau: Trường hợp thứ nhất là bà L.T.B. (SN 1952, địa chỉ đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Ngày 15-8, công dân điều trị ở phòng cấp cứu, sau đó chuyển về phòng 206, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai (cùng phòng với F0 là N.T.P-trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan đến tài xế xe ô tô BKS 43H-00157 chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng). Trong quá trình ở bệnh viện, công dân được chồng là L.X.L. chăm sóc.



Khoảng 15 giờ ngày 21-8, công dân được ra viện, đón taxi (BKS 81.13406, hãng Sun) về nhà tại Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku. Ngày 22-8, công dân được cách ly tại Khách sạn Pleiku và được Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán. Đến 6 giờ ngày 23-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp thứ hai là chị N.T.L.V. (SN 1992, thôn 3, xã An Phú, TP. Pleiku). Ngày 13-8, chi V. có tiếp xúc với 2 tài xế xe tải chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng (đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2).



Tối 13-8, chị V. đưa mẹ (N.T.P. hiện là F0) lên Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai để nhập viện, điều trị tại phòng 206, Khoa Nội tổng hợp từ ngày 13-8 đến 17-8; đến 16 giờ ngày 17-8, chị V. chở mẹ về nhà. Từ ngày 17-8 đến ngày 19-8, chị V. phụ mẹ buôn bán rau ở nhà tại thôn 3 (xã An Phú). Khoảng 8 giờ đến 9 giờ ngày 20-8 đi mua thực phẩm tại chợ Đak Đoa (thị trấn Đak Đoa).



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân xã An Phú (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện



15 giờ ngày 20-8, công dân cùng mẹ là N.T.P. đi khai báo tại Trạm Y tế xã An Phú và đi cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku. Đồng thời, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán kết quả âm tính lần 1. Ngày 22-8, Trung tâm Y tế TP. Pleiku lấy mẫu xét nghiệm lần 2 chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán. Đến 6 giờ ngày 23-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Đối với các địa điểm dịch tễ liên quan các ca bệnh trên, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm tại chợ rau An Phú và chợ Đak Đoa, kết quả âm tính; tiến hành khoanh vùng tạm thời tại địa chỉ 27 Vạn Kiếp (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) và 242 Trần Phú (tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để phòng-chống dịch.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN