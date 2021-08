Gia Lai: Thêm 9 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 tài xế và 1 nhân viên y tế

(GLO)- Chiều 26-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 25-8 đến 11 giờ ngày 26-8, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu và xét nghiệm 1.457 người, trong đó ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm 7 trường hợp trong khu cách ly tập trung; 1 trường hợp là tài xế xe Đức Đạt và 1 trường hợp là nhân viên y tế.

Tính từ ngày 28-5 đến 11 giờ ngày 26-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 460 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 111 trường hợp, hiện còn 349 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Thông tin cụ thể về các trường hợp dương tính với SARS CoV-2 liên quan đến tài xế xe tải chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng như sau: Trường hợp L.T.N.H. (SN 1976) là con gái bà N.T.B. (F0) có địa chỉ tại 242 Trần Phú (tổ 5, phường Diên Hồng, TP. Pleiku). Sáng 22-8, chị H. đi chợ bà Định (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) mua cá và đậu khuôn (không biết tên người bán); sau đó đi chợ tại đường Nguyễn Thiện Thuật mua nấm. Từ 18 giờ đến 19 giờ cùng ngày, mua sữa tại cửa hàng Vinamilk (247 Trần Phú, tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) và mua thuốc tại tiệm thuốc tây Hoàng (180 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, TP. Pleiku).

Sáng 23-8, chị H. đi cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku đến ngày 26-8 xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp L.T.A.N. (SN 2012)-là con gái của chị L.T.N.H. Cháu L.T.A.N. ở nhà không đi đâu, ngày 23-8, đi cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku, ngày 26-8 xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người dân xã An Phú (TP. Pleiku) đến lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện

Trường hợp P.M.T. (SN 1979, trú tại thôn 2, xã An Phú, TP. Pleiku), là F1 của trường hợp F0 N.T.L.V. Ngày 13-8, ông T. đi giao hàng tại nhà bà N.T.L.V. (thôn 3, xã An Phú) có tiếp xúc với nhiều người không nhớ tên. Chiều 14-8, ông T. lái xe tải BKS 81C.05394 đi đổ xăng tại cây xăng Petrolimex (thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku).

Hàng ngày, ông T. uống cà phê tại quán Mỹ Duyên (thôn 2, xã An Phú) và đi thu gom rau tại vườn rau Dũng Trang, Nguyên Diệu (thôn 2, xã An Phú); vườn rau Vân Trang (thôn 4, xã An Phú).

Ngày 17-8, ông T. ăn sáng tại quán phở Phương (thôn 1, xã An Phú). Hàng ngày có tiếp xúc với các tài xế xe tải BKS 76H-00101 chạy tuyến Gia Lai-Quảng Ngãi và xe tải BKS 76H-00165 (các tài xế này đã cách ly tập trung tại Quãng Ngãi từ ngày 23-8-2021); xe A.T. ở thị xã An Khê (BKS 81C-18166) đã khai báo y tế tại phường An Phú, thị xã An Khê.

Ngày 18-8, ông T. chở hàng từ thiện lên nhà xe Thuận Tiến số 218 Lê Thánh Tôn, phường Ia Kring, TP. Pleiku; sau đó ghé địa chỉ số 28 Nơ Trang Long, phường Trà Bá, TP. Pleiku để mua gạo.

Lúc 14 giờ ngày 20-8, ông T. lái xe đến địa chỉ 619 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa để chở hàng. Ngày 23-8, ông T. đi cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku, đến ngày 26-8 xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Ia Lang, huyện Đức Cơ là H.T.N. (SN 1984, trú tại tổ 6, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ), là nhân viên y tế. Ngày 21-8, điều dưỡng H.T.N. có tham gia chăm sóc cho bệnh nhân F0 V.T.T. (làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ). Điều dưỡng H.T.N. cho bệnh nhân F0 V.T.T thở oxi (trong lúc làm nhiệm vụ, điều dưỡng có mặc đồ bảo hộ). Sau khi kết thúc phiên trực, điều dưỡng N. trở về nhà, có tiếp xúc với chồng và con.

Về trường hợp Đ.N.L. (SN 1972, trú tại 63/4 Tôn Thất Thuyết, TP. Pleiku), là tài xế xe Đức Đạt. Trường hợp Đ.N.L. đã tiêm vắc xin mũi 1 (Sinopharm) trong TP. Hồ Chí Minh. Từ ngày 14-8 đến 21-8, công dân lái xe chở thực phẩm tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh, có dừng lại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) giao hàng xong quay lại TP. Hồ Chí Minh, chỉ tiếp xúc với nhân viên nhà xe Đức Đạt.

Ngày 21-8, công dân test nhanh âm tính tại Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Khoảng 20 giờ cùng ngày, công dân đi xe ô tô BKS 81C-03455 từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Gia Lai. Đến 7 giờ sáng 22-8, anh L. đến chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110, khai báo y tế (có khai báo là về tỉnh Kon Tum) nên chốt cho qua. Sau khi qua chốt, công dân lái xe về nhà xe Đức Đạt tại 26 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku để bỏ hàng. Sau khi bỏ hàng, công dân về tại 275 Lê Đại Hành, TP. Pleiku để cất xe. Sau đó, công dân đi xe máy thẳng về nhà và tự cách ly tại nhà từ 11 giờ ngày 22-8.

Từ ngày 22-8 đến 25-8, anh L. chỉ ở nhà. Ngày 25-8, anh L. có triệu chứng ho, sốt. Sáng 26-8, công dân đi test nhanh tại Phòng khám Đa khoa Bình An. Đến 9 giờ cùng ngày, công dân có kết quả test nhanh dương tính. Nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu để xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 25-8, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 5.156 người thực hiện cách ly tại nhà, 940 người đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh do quân đội quản lý. Hiện Ban Chỉ đạo phòng-chống Covd-19 tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.