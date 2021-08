Gia Lai: Thêm 10 ca mắc Covid-19, 7 ca trong khu cách ly

(GLO)- Tối 17-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 11 giờ ngày 16-8 đến 17 giờ ngày 17-8, tỉnh Gia Lai tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm cho 1.865 người, trong đó ghi nhận 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.





Cụ thể, tại huyện Phú Thiện có 8 trường hợp, trong đó có 7 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung; có 1 trường hợp đang thực hiện cách y giám sát y tế tại nhà. Tại huyện Krông Pa có 2 trường hợp đang thực hiện cách y giám sát y tế tại nhà sau 3 ngày hoàn thành cách ly tập trung.



Như vậy, tính từ ngày 26-4-2021 đến 17 giờ ngày 17-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 403 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 34 trường hợp, hiện còn 369 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh.



Đối với 3 trường hợp hoàn thành cách ly tập trung và thực hiện theo dõi tại nhà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Công dân T.T.N.M. (SN 2000, trú tại thôn Quỳnh Phú, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Ngày 30-7, công dân đi xe máy từ Bình Dương về Gia Lai. Đến chốt kiểm soát khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), công dân khai báo y tế và được đưa đi cách ly tại tập trung tại Tiểu đoàn 30 (Quân đoàn 3). Tại khu cách ly, công dân được xét nghiệm âm tính 3 lần. Ngày 14-8, công dân hoàn thành cách ly tập trung và về nhà tiếp tục cách ly tại nhà. Đến chiều 16-8, công dân thấy mệt trong người, gọi điện cho y tế địa phương xin hỗ trợ và được nhân viên y tế đo thân nhiệt, lấy mẫu xét nghiệm. Đến 1 giờ ngày 17-8, công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế điều tra thông tin y tế trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân. Ảnh: Như Nguyện



Trường hợp thứ 2 là công dân L.T.T.A. (SN 1994, trú tại thôn Kim Năng, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa). Ngày 27-7, công dân cùng chồng là Đ.Q.T. đi xe máy từ Bình Dương về đến chốt Suối Đá 2 (thuộc địa phận thị xã Ayun Pa) và tiến hành khai báo y tế. Sau đó, công dân được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Dân tộc nội trú huyện Phú Thiện, lấy mẫu xét nghiệm 4 lần đều có kết quả âm tính. Đến ngày 11-8, chị A. hết thời hạn cách ly tập trung và về nhà tiếp tục theo dõi. Đến ngày 16-8, chị A. ho, đau họng nên báo y tế địa phương, được thực hiện test nhanh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm lại và khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, chồng chị A. được đưa đi cách ly tập trung tại huyện Kông Chro và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 11-8.



Trường hợp thứ 3 là công dân K.A. (SN 1967, trưởng thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) là F1 của bệnh nhân S.Y. Ngày 11-8, sau khi S.Y. hết cách ly tập trung về cách ly tại nhà tại thôn Mơ Nai Trang, công dân K.A. có đến treo bảng cách ly tại nhà cho công dân S.Y. Trong quá trình làm việc có mang khẩu trang và khoảng cách trên 2 m. Ngày 16-8, sau khi ca S.Y. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, công dân K.A. được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Phú Thiện; đến 7 giờ ngày17-8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, khoảng 3 giờ ngày 17-8, tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh), lực lượng chức năng của tỉnh đã tiếp nhận 46 người, trong đó có 2 trẻ em đi từ các địa phương khác trở về tỉnh. Tính đến 17 giờ ngày 16-8, toàn tỉnh có 5.839 trường hợp thực hiện cách ly tại nhà, 2.137 trường hợp thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly do quân đội quản lý, 249 trường hợp thực hiện cách ly tập trung tại các khách sạn.



Về công tác triển khai phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cho việc khai giảng năm học mới đảm bảo an toàn. Giao UBND các địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 tại chỗ trong công tác phòng-chống dịch (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, nguồn lực tại chỗ). Tăng cường rà soát, kiểm tra, đánh giá việc cách ly và giám sát cách ly tại nhà theo đúng quy định; xem xét, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Địa phương nào để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện cách ly, giám sát cách ly tại nhà thì Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống dịch địa phương đó chịu trách nhiệm với Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh.



Các địa phương, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng-chống dịch trên địa bàn thực hiện tốt các nguyên tắc an toàn, trang bị đầy đủ trang phục phòng hộ trong quá trình làm nhiệm vụ.



Hiện nay, số ca dương tính với với SARS-CoV-2 tại các khu cách ly tăng cao do tiếp nhận người đi từ vùng dịch về địa phương. Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh tạm dừng tiếp nhận và cho kết thúc cách ly công dân ở 7 khu cách ly tập trung có số ca dương tính được phát hiện nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây ra ngoài cộng đồng (huyện Krông Pa: 69 ca, huyện Ia Pa: 52 ca, huyện Phú Thiện: 36 ca, huyện Kông Chro: 16 ca, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh: 97 ca, Tiểu đoàn 30 (Quân đoàn 3): 8 ca, huyện Chư Pưh: 14 ca) để đánh giá, xem xét quy trình quản lý, vận hành các khu cách ly, thực hiện giải pháp phòng-chống lây nhiễm trong các khu cách ly tập trung hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp, tăng cường công tác xét nghiệm, đánh giá nguy cơ trong các khu cách ly tập trung.



Dỡ bỏ khoanh vùng đối với khu vực cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh) và giao UBND huyện Chư Pưh đánh giá tình hình thực tế để đưa ra các phương án trong công tác phòng-chống dịch. Dỡ bỏ phong tỏa khu vực bãi xe tại địa chỉ số 169 Nguyễn Chí Thanh (phường Trà Bá, TP. Pleiku) và các địa điểm dịch tễ có liên quan.



Tiến hành thực hiện việc khoanh vùng tạm thời và áp dụng các nguyên tắc của Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện (địa điểm có ca dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương) để thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm trọng điểm tại địa điểm nêu trên.



Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25-7-2021 của UBND tỉnh, tính đến ngày 16-8-2021 đã chi trả được trên 17,8 tỷ đồng.



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước. Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Vì vậy đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN