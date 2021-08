Gia Lai: Sáng 27-8, thêm 5 ca mắc Covid-19, trong đó 3 ca trong cùng gia đình

(GLO)- Sáng 27-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 26-8 đến 11 giờ ngày 27-8, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu và xét nghiệm 2.083 người, trong đó ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.





Các trường hợp dương tính mới ghi nhận gồm: 1 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại Khách sạn Pleiku (nằm điều trị cùng phòng tại Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai với N.T.P. và L.T.B, có liên quan đến 2 tài xế xe tải chạy tuyến Gia Lai-Đà Nẵng chở rau cho chợ đầu mối Hòa Cường, TP. Đà Nẵng). Một trường hợp trú tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) đã điều trị khỏi, xuất viện về thực hiện cách ly y tế tại nhà và tái dương tính với SARS-CoV-2 và 3 trường hợp là: K.G, P.P.T, K.H. là người trong một gia đình tại TP. Pleiku.

Một địa điểm liên quan dịch tễ Covid-19 tại TP. Pleiku được khoanh vùng tạm thời phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện



Như vậy tính từ ngày 28-5-2021 đến 11 giờ ngày 27-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 465 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 111 trường hợp, hiện còn 354 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.



Đối với 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong một gia đình tại TP. Pleiku là: K.G. (SN 1989), P.P.T. (SN 1989) và K.H. (SN 2014, cùng trú tại địa chỉ 22A1 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku). Thông tin các địa điểm liên quan (đều tại TP. Pleiku) như sau: Từ ngày 21-8 đến 25-8, Ngân hàng BIDV, 02 Nguyễn Tất Thành. Ngày 21-8, lúc 6 giờ 30 phút: ăn sáng tại quán bún riêu bò đường Hai Bà Trưng. Khoảng 16 giờ 30 phút: đi đá banh tại sân bóng cỏ nhân tạo tại đường Trần Phú. Ngày 22-8, 6 giờ 30 phút: ăn sáng tại quán bánh mì ốp la cạnh quán phở Hồng, đường Nguyễn Văn Trỗi. 7 giờ: đi chợ Hoa Lư (điểm bán trái cây của chị Hằng). 7 giờ 30 phút: Phòng khám Nha khoa Sài Gòn, đường Trần Phú. 9 giờ 30: đi lên mộ tại nghĩa trang thành phố, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. 10 giờ: uống cà phê tại quán cà phê cô Hồng, 02 Yên Đổ.



Ngày 23-8, lúc 7 giờ: Trung tâm hỗ trợ việc làm, 50 Sư Vạn Hạnh. Ngày 24-8, lúc 6 giờ 30 phút: đi ăn sáng tại quán Phở Bắc, đường Nguyễn Đình Chiểu. 8 giờ 20 phút đến 9 giờ 10 phút: đi tiêm phòng Covid-19 tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, đường Trần Hưng Đạo. 9 giờ 30 phút: uống cà phê tại quán cafe Cây nhãn đường Tô Vĩnh Diện. Ngày 25-8, lúc 6 giờ 30 phút: ăn sáng tại quán phở Hồng, 22-24 Nguyễn Văn Trỗi. Ngày 26-8, 15 giờ-15 giờ 30 phút: đi Siêu thị VinMart, đường Hai Bà Trưng. 16 giờ 30 phút: quầy thuốc tây, ngay bùng binh Ngã ba Diệp Kính, cạnh đèn giao thông. Ngày 26-8: đám tang tại 52/12 Trần Hưng Đạo.



Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trọng điểm tại TP. Pleiku, Công an tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tất cả các mẫu được lấy đều có kết quả Âm tính. Hiên các lực lượng tiếp tục khẩn trương thực hiện truy vết đối với các trường hợp có liên quan đến F0 là tài xế xe Đức Đạt tại 26 Phan Đình Phùng, bãi xe 275 Lê Đại Hành, TP. Pleiku.



Đối với Phòng khám Bình An, tiến hành đánh giá lại công tác tiếp nhận các trường hợp đến khám và điều trị, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn tại địa điểm nêu trên. Thực hiện khoanh vùng, phong tỏa tạm thời các điểm dịch tễ có liên quan đến trường hợp F0 là K.G, P.P.T: Nha khoa Sài Gòn, Siêu thị VinMart, ngân hàng BIDV; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với nhân viên của Ngân hàng BIDV; tạm dừng việc tiêm chủng tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh để đánh giá lại nguy cơ và tiến hành phun khử khuẩn; đối với Trung tâm Y tế TP. Pleiku sau khi phun khử khuẩn và đảm bảo an toàn thì tiếp tục thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN