Gia Lai: Sáng 16-8, thêm 15 ca mắc Covid-19, trong đó 1 trường hợp tái dương tính

(GLO)- Sáng 16-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 15-8 đến 11 giờ ngày 16-8, qua tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm cho 1.296 người đã ghi nhận thêm 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 13 trường hợp dương tính lần 1 trong khu cách ly tập trung, 1 trường hợp dương tính lần 1 sau khi hoàn thành cách ly tập trung và 1 trường hợp tái dương tính.





Trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 sau khi thực hiện xong cách ly tập trung là công dân S.Y. (trú tại thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện). Công dân S.Y. đã cách ly tập trung tại huyện Phú Thiện 14 ngày (từ ngày 28-7 đến ngày 11-8) và được xét nghiệm 3 lần âm tính nên được cấp giấy không dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, công dân trở về địa phương tiếp tục theo dõi. Ngày 15-8, công dân S.Y. bị đau mắt và tự đi ra Trạm y tế xã Ia Piar xin thuốc, nhân viên y tế đã tiến hành khám sàng lọc và phát hiện bệnh nhân bị đau họng, sốt nên báo cáo lãnh đạo lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng tại TP. Pleiku để tầm soát SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện



Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lần 2 (tái dương tính) là bệnh nhân mã số BN 44302. Trường hợp này sau khi điều trị SARS-CoV-2 và xét nghiệm 3 lần âm tính liên tiếp, đã cho bệnh nhân xuất viện và tiếp tục giao địa phương theo dõi cách ly tại nhà; qua xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.



Tính từ ngày 26-4-2021 đến 11 giờ ngày 16-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 393 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 25 trường hợp, hiện 368 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh.

Bệnh viện 331 được chuyển đổi mô hình hoạt động thành Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 3. Ảnh: Như Nguyện



Đối với nội dung thông báo số ca dương tính với SARS-CoV-2 của Bộ Y tế công bố vào ngày 14-8, Ban Chỉ đạo thông tin lại như sau: Theo công bố của Bộ Y tế vào ngày 14-8-2021, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 70 ca dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên thực tế từ 17 giờ ngày 13-8 đến 7 giờ ngày 14-8, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm chỉ 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Sự khác nhau chỗ số ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận thêm trong ngày 14-8 do các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh được Ban Chỉ đạo cập nhật hàng ngày (từ 1-2 lần/ngày) đây là số liệu cập nhật nhanh, chính thống; còn số liệu của Bộ Y tế công bố và cấp mã là số liệu được cộng dồn nên có chênh lệch so với các thông báo hàng ngày của Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh.



Tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10-8-2021 về việc bố trí ngân sách địa phương để mua vắc xin phòng Covid-19 và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2021, cụ thể như sau: Trên 70% tổng số đối tượng người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh được tiêm tiêm vắc xin phòng Covid-19, tương ứng với khoảng 662.707 người. Tổng số kinh phí thực hiện năm 2021 là hơn 183,1 tỷ đồng.



Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước. Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Vì vậy, đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



Khi cần tư vấn về y tế xin liên hệ y tế địa phương nơi gần nhất hoặc theo đường dây nóng (bác sĩ Trâm, số điện thoại: 0397.735.382; bác sĩ Vân, số điện thoại: 0936.386.276) để được hỗ trợ, tư vấn về y tế. Khi cần tư vấn về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh liên hệ với ông Nguyễn Hữu Tùng-Phó Trưởng phòng Lao động-Việc làm (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), số điện thoại 0905.387.234 hoặc 0269.3828.511.



Đề nghị người dân toàn tỉnh nâng mức cảnh giác cao nhất trong phòng-chống dịch, thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh sẽ thường xuyên cập nhật thông tin chính xác, kịp thời để người dân chủ động phòng-chống dịch bệnh.



PHAN KIỀU