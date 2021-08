Gia Lai: Đến 7 giờ ngày 14-8, thêm 21 ca mắc Covid-19 trong khu cách ly tập trung

(GLO)- Sáng 14-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 17 giờ ngày 13-8 đến 7 giờ ngày 14-8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm cho 2.095 người, trong đó ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều ở trong khu cách ly tập trung.





Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Như vậy, tính từ ngày 26-4-2021 đến 7 giờ ngày 14-8, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 366 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó đã xuất viện 17 trường hợp, hiện 349 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai.



Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã kích hoạt 33 khu cách ly tập trung do quân đội quản lý. Đến thời điểm hiện tại có 3.427 người đang thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở nêu trên. Ngoài ra, ngành chức năng phát hiện có tình trạng xe tải vận chuyển hàng hóa có thẻ ưu tiên luồng xanh nhưng chở người trong thùng xe. Theo báo cáo của Công an tỉnh, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra 1 xe ô tô tải lưu thông về huyện Chư Prông vận chuyển thức ăn gia súc cho trại bò THACO nhưng có chở người trong thùng xe. Hiện Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giao thông-Vận tải tiến hành xử lý theo quy định.



Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước. Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.



NHƯ NGUYỆN