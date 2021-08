CDC Mỹ khuyến nghị tiêm vắc xin Covid-19 cho thai phụ

Theo Đài CNN, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đưa ra hướng dẫn mới rằng thai phụ nên sớm tiêm vắc xin Covid-19 vì các dữ liệu suốt thời gian qua cho thấy việc chủng ngừa là an toàn với đối tượng này.



Tiêm vắc xin Covid-19 cho thai phụ tại Brazil - Ảnh: REUTERS



“Hiện tại, không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vắc xin Covid-19 có thể gây hại đến khả năng sinh sản ở cả phụ nữ và nam giới. Ngoài ra, bằng chứng về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Covid-19 đối với nhóm đối tượng là phụ nữ mang thai đang ngày càng vững chắc. Dữ liệu cũng cho thấy lợi ích của việc chủng ngừa là vượt trội hơn bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào đã được ghi nhận đến nay”, hướng dẫn mới của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ) cho hay.



Tiến sĩ Sascha Ellington, chuyên gia chăm sóc sức khỏe sinh sản của CDC Mỹ, nhận định: “Vắc xin Covid-19 là an toàn với thai kỳ. Phụ nữ mang thai nếu mắc Covid-19 có thể phải đối diện với nguy cơ sinh non hoặc sẩy thai. Việc chủng ngừa sẽ giúp bảo vệ họ khỏi nguy cơ này”.



Mới đây, thông tin từ website Bộ Y tế Úc (health.gov.au) cho biết chính phủ ban hành tài liệu "Hướng dẫn chủng ngừa Covid-19 dành cho phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc dự định mang thai", trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vắc xin Covid-19 với nhóm đối tượng này.



Tuy nhiên, nhà chức trách Úc cũng lưu ý nhóm phụ nữ trên vốn không phải là đối tượng chính trong thử nghiệm lâm sàng của nhiều nhà sản xuất vắc xin Covid-19. Do đó, họ cần thận trọng và xin ý kiến bác sĩ về tình trạng sức khỏe của mình trước khi tiêm phòng.

Theo Trà Linh (TNO)